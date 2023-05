Questi brevetti svelano la fotocamera di Samsung Galaxy S24 Ultra

Lo so: ogni volta che parliamo di brevetti bisogna fare tutte le premesse del caso, e non fanno differenza quelli che gravitano attorno alla serie Samsung Galaxy S24, S24+ ed S24 Ultra. Bisognerà ancora attendere qualche mese prima di scoprirli ufficialmente, ma come ogni nuova uscita top targata Samsung viene preceduta da mesi di rumors e leak di ogni tipo. Soprattutto per la fotocamera, elemento cardine di ogni camera phone Android e non, ed è proprio questo il comparto in cui si posizionano gli ultimi brevetti depositati dalla compagnia sud-coreana.

Samsung Galaxy S24 Ultra a tutto zoom, come confermano questi brevetti fotografici

Si chiamano ISOCELL Zoom e Zoom Pro, due nomi per due inediti sensori fotografici i cui brevetti sono stati depositati in vista di un possibile lancio nel futuro. Dico “possibile” perché, come anticipato, quando parliamo di brevetti bisogna sempre ricordare che le aziende sono solite brevettare denominazioni anche soltanto per evitare che altri lo facciano al posto loro. Tuttavia, considerati i principali rumor attorno alla fotocamera di Samsung Galaxy S24 Ultra, questa volta potrebbe non trattarsi di una coincidenza. Sì, perché da mesi si vocifera che il futuro flagship Ultra di casa Samsung avrebbe un nuovo teleobiettivo con zoom continuo, che eliminerebbe la necessità di avere due teleobiettivi separati e averne uno solo che svolga entrambe le mansioni, con uno zoom variabile otticamente.

Non sarebbe la prima volta: nel 2013 e 2014 Samsung Galaxy S4 Zoom e K Zoom avevano un singolo sensore con lunghezza focale 24-240 mm, cioè uno zoom ottico 10x ma con un ingombro decisamente maggiore rispetto ai camera phone di ultime generazioni. Di sensori Samsung ISOCELL ne abbiamo visti svariati: HMX, HP1, GWB, GN5 e così via, ma mai con la denominazione “Zoom”, che la compagnia potrebbe aver deciso di introdurre proprio per rimarcare questa novità. Se così fosse, poi, Samsung abbandonerebbe i sensori Sony in favore di quelli proprietari, visto che da anni usa il Sony IMX754 per i suoi zoom. A questo punto, la domanda diventa: cosa cambierà fra “Zoom” e “Zoom Pro”? Per il momento rimaniamo comunque nel campo delle speculazioni, ma S24 Ultra potrebbe essere anticipato dallo zoom variabile del Sony Xperia 1 V.

