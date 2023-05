TicWatch Pro 5 svelato per errore da Amazon: tutte le specifiche

Se state attendendo l'esordio di TicWatch Pro 5 e siete curiosi di scoprire quali saranno le sue novità, allora sappiate che non dovrete attendere ulteriormente perché adesso sappiamo tutto. E no, non è stata propriamente Mobvoi a rivelare il suo prossimo smartwatch bensì Amazon, che per errore ha pubblicato le immagini promozionali, non soltanto svelandone il design ma anche l'intera scheda tecnica.

Ecco come sarà il nuovo TicWatch Pro 5, grazie alle immagini pubblicate da Amazon

TicWatch Pro 5 avrà nuovamente la peculiare configurazione con doppio schermo, uno standard OLED da 1,43″ (466 x 466 pixel, 326 PPI) con Always-On Display e uno FSTN per risparmiare energia, che visualizza soltanto orario e info basilari quando quello OLED è spento. Attorno ci sarà una corona rotante per girarla e muoversi all'interno dell'interfaccia, con certificazione MIL-STD-810H per la resistenza agli urti e 5ATM per le immersioni in acqua, oltre a protezione Gorilla Glass anti-impronte, materiali in acciaio inox e alluminio serie 7000 e cinturino intercambiabile da 24 mm in silica gel.

Sarà uno dei primi a basarsi sullo Snapdragon W5+ Gen 1 (SW5100), un SoC che rispetto allo Snapdragon Wear 4100 promette prestazioni raddoppiate. Il software sarà Wear OS 3, con 2 GB di RAM, 32 GB di memoria interna, connettività Wi-Fi, Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS/QZSS/Galileo/BeiDou, NFC per i pagamenti in mobilità tramite Google Pay, bussola, barometro, microfono e speaker.

Ad alimentarlo ci sarà una batteria da 611 mAh in dimensioni di 50,15 x 48 x 12,2 mm e un peso di 44,35 grammi, con un'autonomia che offrirebbe 80 ore in modalità Smart e fino a 45 giorni in modalità Essenziale, e una ricarica rapida magnetica che in 30 minuti arriva al 65%. Lato salute, lo smartwatch comprende il monitoraggio cardiaco 24h e SpO2, supporto VO2 Max, misurazione della temperatura, controllo del sonno e dello stress.

TicWatch Pro 5 non sarà l'unico nel 2023 a fare sfoggio di questa tipologia di corona girevole, visto che sarebbe anche una delle novità previste su Samsung Galaxy Watch 6. Manca ancora una data di presentazione, ma immaginiamo che non manchi molto al debutto del nuovo smartwatch Mobvoi, a un prezzo non ancora specificato.

