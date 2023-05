Qualcomm presenta Snapdragon Game Super Resolution: il DLSS per smartphone

Negli ultimi anni abbiamo assistito alla fioritura delle tecnologie di upscaling, grazie all'avvento del DLSS di NVIDIA. Queste tecnologie permettono di aumentare la qualità e la risoluzione dell'immagine 3D renderizzata, riducendo (in modo anche drastico in certi casi) l'impatto sulla scheda grafica. Nel corso degli anni anche AMD e Intel hanno lanciato le loro alternative al DLSS, mentre oggi Qualcomm presenta Snapdragon Game Super Resolution che implementa questo tipo di upscaling anche su smartphone.

La nuova tecnologia di upscaling migliora l'immagine e riduce l'impatto sulla GPU

Snapdragon Game Super Resolution, abbreviato in SGSR, permette di migliorare qualità e prestazioni dei videogiochi sui più recenti smartphone. La tecnologia SGSR combina i processi di upscaling e nitidezza in un unico processo, per salvaguardare la durata della batteria, la latenza e l'utilizzo della memoria RAM.

Stando alle informazioni pubblicate da Qualcomm, la Game Super Resolution permetterà di ottenere un incremento della risoluzione dal 1080p al 4K, mentre gli FPS potranno finalmente salire a 60 dopo essere stati bloccati a 30 per tanto tempo. A poter sfruttare la tecnologia saranno tutti i chipset di ultima generazione, tra cui: Snapdragon 8 Gen 1, 8 Gen 2, 7 Gen 1 e 6 Gen 1.

Starà agli sviluppatori, ovviamente, adottare la nuova tecnologia per migliorare i propri giochi. Tra i primi titoli che sfrutteranno SGSR possiamo annoverare Call of Duty: Warzone Mobile, Jade Dynasty: New Fantasy, Return to Empire e Farming Simulator 23 Mobile.

