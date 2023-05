Roborock S7 Pro Ultra scende di 250€ con questo buono Amazon: pulizie intelligenti a tutto risparmio!

Le pulizie diventano intelligenti grazie al robot aspirapolvere Roborock S7 Pro Ultra: il modello top della serie torna in sconto ad un prezzo super. Grazie a questa nuova promozione con Coupon Amazon – e quindi, con spedizione Prime – è possibile risparmiare ben 250€ sull'acquisto del robottino. Un'occasione da prendere al volo se siete alla ricerca di un valido alleato nelle faccende di casa!

Roborock S7 Pro Ultra: il tuo robot aspirapolvere e lavapavimenti a prezzo super conveniente (su Amazon)

Cosa rende speciale Roborock S7 Pro Ultra? Il robot aspirapolvere è una soluzione premium non solo nel prezzo ma soprattuto per quello che offre. Infatti non ci troviamo alle prese con il solito robottino low budget: il modello S7 Pro Ultra è un dispositivo top di gamma caratterizzato da una potenza di aspirazione di tutto rispetto, la funzione di lavapavimenti ed una dock di svuotamento.

Il tutto si traduce in un prodotto in grado di trasformare parte delle pulizie in un relax: spazzare e lavare i pavimenti non sarà più un problema grazie a questo “piccolo” alleato.

Il robot è dotato di una potenza di aspirazione da 5.100 PA (per una pulizie profonda) con tecnologia VibraRise (in grado di strofinare i pavimenti fino a 3000 volte al minuto, utile contro le macchie secche), mentre grazie al sistema di navigazione Precisense LiDAR è in grado di mappare con precisione l'intera casa ed evitare qualsiasi ostacolo.

Roborock S7 Pro Ultra si pulisce da solo grazie alla base di ricarica e svuotamento. A proposito dell'autonomia, in robottino offre circa 180 minuti di utilizzo con una singola carica. Infine segnaliamo la presenza di un contenitore per la polvere da 400 ml, uno per l'acqua da 200 ml e della compatibilità con Amazon Alexa, Google Home e Siri.

Il robot aspirapolvere Roborock S7 Pro Ultra torna in sconto grazie ad un Coupon Amazon (e l'immancabile spedizione Prime): il prezzo scende a soli 849€, con un risparmio di ben 250€. Basta accedere alla pagina dedicata al prodotto e cliccare su “Applica Coupon”; lo sconto sarà applicato direttamente al check-out. Siete interessanti ai vantaggi di S7 Pro Ultra? Allora ricordate che l'offerta è valida fino alle ore 23:59 del 7 maggio!

Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Contenuto realizzato in collaborazione con Roborock.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il