Sony Xperia 1 V potrebbe avere un comparto fotografico davvero sorprendente

Se Samsung è leader nel mondo dei display, Sony è quella che punta maggiormente nel settore fotografico, e Sony Xperia 1 V potrebbe esserne l'ennesima dimostrazione. In questi mesi, abbiamo visto un prodotto come il Sony IMX989 portare alla bocca di tutti il concetto di sensore da 1″. Tuttavia, finora la divisione Xperia si è tenuta lontana dai sensori con troppi pixel, affidandosi a soluzioni più modeste ma con tecnologie focali fra le più avanzate al mondo.

Aggiornamento 11/03: sono emersi nuovi dettagli sulla fotocamera del tanto atteso Sony Xperia 1 V. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo.

La fotocamera di Sony Xperia 1 V sarà la più promettente della prossima generazione?

Per esempio, si vocifera che Sony Xperia Pro-I Mark II possa adottare sia un inedito sensore da 1″ che una lente con apertura variabile, tecnica fotografica recentemente utilizzata da Huawei Mate 50. Ma anche Sony Xperia 1 IV, che nel 2021 si presentò come l'unico smartphone dotato di zoom ottico variabile 85-125 mm, in grado di passare da 3.5x a 5.2x con un unico sensore.

Questa tecnologia sarebbe rinnovata e migliorata con Sony Xperia 1 V, atteso nel corso del 2023 con una scheda tecnica da top di gamma, in primis per l'utilizzo dello Snapdragon 8 Gen 2. Rispetto alla tripla configurazione da 12+12+12 MP di Xperia 5 III ci sarebbe un passo in avanti considerevole, con tre sensori da 48+48+48 MP. Il sensore principale sarebbe lo stesso di iPhone 14 Pro, e tutti e tre utilizzerebbero il Pixel Binning per scattare sempre a 12 MP ma con una maggiore sensibilità dei pixel.

L'altra novità sarebbe per il teleobiettivo, che con un singolo sensore offrirebbe un incredibile zoom variabile 70-200 mm, cioè da 3x fino a 8.5x. E questo significherebbe due vantaggi: il primo è che Xperia 1 V sarebbe il primo ad avere uno zoom ottico così avanzato fino a 8.5x, il secondo è che la tecnologia variabile permette di avere uno zoom reale lungo tutta la focale. Se si prende S22 Ultra, per esempio, i suoi due teleobiettivi consentono di scattare otticamente a 3x e 10x, ma tutto ciò che c'è nel mezzo avviene tramite interpolazione software; al contrario, uno zoom variabile del genere fa sì che anche scattando a 4x, 5x e così via lo zoom sia effettivamente ottico.

Aggiornamento 11/03: fotocamere da 12 MP ma con sensori più grandi?

In rete sono emerse nuove informazioni sul comparto fotografico del nuovo Sony Xperia 1 V, pubblicate su Weibo da un insider. Stando a questo nuovo leak lo smartphone top di gamma dell'azienda nipponica sarà dotato di una tripla fotocamera da 12 MP ma con una preferenza verso dei sensori più grandi.

Il leak suggerisce infatti che il sensore principale sarà da 1/1.4″, mentre il secondoria ultra-grandangolare avrà una dimensione di 1/2.5″. A completare il comparto fotografico potremmo trovare un sensore telescopico da 1/2.9″, mentre la fotocamera per i selfie potrebbe essere dotata di un sensore da 1/2.4″.

