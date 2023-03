Realme GT Neo 5 SE su Geekbench: primo assaggio di Snapdragon 7+ Gen 1

Dopo aver lanciato sul mercato internazionale Realme GT Neo 5, l'azienda cinese si appresta a lanciare un nuovo smartphone della serie, questa volta con un chipset completamente inedito. Stiamo parlando del nuovo Realme GT Neo 5 SE che potrebbe arrivare sul mercato con l'ultima creazione di Qualcomm: il processore Snapdragon 7+ Gen 1.

Prima apparizione su Geekbench per Realme GT Neo 5 SE

In queste ore il nuovo smartphone di Realme è apparso su Geekbench sotto il nome in codice di “realme RMX3700“, alimentato da un processore octa-core identificato come “ARM implementer 55 architecture 8 variant 2 part 3400 revision 0“. Con tutta probabilità, si tratta del nuovo Snapdragon 7+ Gen 1, che i rumor insistono nel vedere a bordo di Realme GT Neo 5 SE.

L'apparizione su Geekbench non fornisce molti dettagli aggiuntivi se non la massima velocità di clock a 2.92 GHz, la presenza di almeno 8 GB di RAM ed un punteggio di 390 ottenuto nel test per il TensorFLow Lite NNAPI Inference. Stando alle ultime indiscrezioni, il nuovo smartphone di Realme sarà equipaggiato con un display da 6.74″ ed una fotocamera primaria da 64 MP.

Non ci resta quindi che attendere nuove informazioni ufficiali dall'azienda cinese, che potrebbe presentare questo nuovo smartphone nelle prossime settimane.

