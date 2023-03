vivo T2x si avvicina al lancio globale: cambiano alcune caratteristiche

A quasi un anno di distanza dal suo debutto in Cina, vivo T2x si starebbe preparando a farsi strada nel mercato globale. Questo interessante mid-range è apparso su Google Play Console, rivelando parte delle sue caratteristiche. Diamo un'occhiata insieme.

vivo T2x Global presenta delle differenze rispetto la controparte cinese

L'elenco di Google Play Console lascia emergere alcune specifiche tecniche chiave di vivo T2x, evidenziando subito delle differenze rispetto la controparte che ha debuttato in Cina lo scorso anno. Ma cosa rivela l'elenco nello specifico?

Anzitutto, che il prossimo smartphone vivo per il mercato Global sarà alimentato da un SoC MediaTek MT6833, che dovrebbe coincidere con il MediaTek Dimensity 700. Questo dovrebbe essere supportato da almeno 8 GB di RAM. Ciò sarebbe diverso da quanto visto in Cina, dove il dispositivo è stato lanciato con un chipset MediaTek Dimensity 1300.

Google Play Console rivela anche che vivo T2x avrà un display FullHD+ con notch a goccia e una densità di pixel pari a 440 PPI. L'elenco, purtroppo, non rivela altre caratteristiche dello smartphone, per cui non sappiamo se questo presenterà altre differenze rispetto la controparte cinese. Per quanto riguarda il lancio, al momento non abbiamo ancora una data ufficiale, ma l'apparizione su Google Play Console sembra indicare che il debutto non è poi così lontano.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il