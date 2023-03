Inizia il rollout della nuova interfaccia di Google TV: ecco le novità

Con un post sul blog ufficiale, Google ha annunciato nuovi cambiamenti per l'interfaccia TV delle Chromecast di nuova generazione. Per migliorare la ricerca e la scoperta di nuovi contenuti, su Google TV sono disponibili nuove landing page che facilitano la navigazione tra Film, Serie TV e contenuti dedicati alla Famiglia.

Aggiornamento 11/03: la nuova UI di Google TV inizia a comparire per i primi utenti, con una sorpresa riguardante anche le impostazioni veloci. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo.

Una navigazione più semplice per scoprire nuovi contenuti su Google TV

Attualmente disponibili sono negli Stati Uniti (ma con la promessa di arrivare in campo internazionale presto), sono quattro le nuove pagine che verranno proposte agli utenti nell'interfaccia di Google TV: Famiglia, Film, Serie TV ed una specifica per la lingua spagnola (molto parlata negli US grazie alle influenze latino-americane).

Nella pagina Film, per esempio, sarà possibile sfogliare le pellicole filtrandole per titolo, genere oppure argomento: tutto sempre coadiuvato dalle raccomandazioni personalizzate per il proprio account. La pagina Famiglia, invece, consentirà anche ai genitori di mettere a disposizione dei propri figli contenuti adatti a tutti, mostrando solo film e serie con rating dedicato.

Purtroppo non sappiamo ancora quando queste nuove interfacce arriveranno in Europa e in Italia, ma potrebbero essere necessari alcuni mesi, come per tutte le nuove funzionalità dedicate alla TV di Google.

Aggiornamento 11/03: inizia il rollout

In queste ore è stato segnalato l'inizio del rollout della nuova interfaccia di Google TV. Come segnalato in precedenza le nuove landing page aiutano a scoprire nuovi contenuti più facilmente, raggruppando in schermate più semplici tutti i film e le serie tv a cui l'utente potrebbe essere interessato in una determinata categoria.

Una piccola sorpresa arriva anche per quanto riguarda un nuovo menu per le impostazioni rapide: dotato di una griglia 2×2, questa nuova interfaccia permette di accedere rapidamente alle preferenze dello screensaver, del wifi, dell'accessibilità e del bluetooth, aggiungendo anche il consiglio del giorno e la possibilità di visualizzare le notifiche in un'unica schermata.

