L’aggiornamento di maggio arriva su Google Pixel 7 e Pixel Watch: tutte le novità

Dopo un'assenza durata un paio di mesi, Google torna a pubblicare gli aggiornamenti mensili per i dispositivi Pixel. In attesa del prossimo Feature Drop previsto per il mese di giugno, il nuovo aggiornamento di maggio per Pixel 7, 7 Pro e Watch si occupa di risolvere alcuni problemi noti ed incrementare la sicurezza dei dispositivi.

Bug fix nel nuovo aggiornamento per Pixel, in attesa del prossimo Feature Drop

L'aggiornamento di maggio 2023 per i dispositivi Pixel non introduce nuove funzionalità (quelle sono riservate ai Feature Drop con cadenza trimestrale), ma si occupa di risolvere diversi problemi che hanno afflitto in questi mesi tutti gli smartphone Pixel a partire dal 4a per finire agli ultimissimi Pixel 7 e 7 Pro. Per quanto riguarda invece il Pixel Watch, l'aggiornamento introduce soltanto le ultime patch di sicurezza. Queste elencate qui sotto, sono i changelog completi.

Google Pixel Update – Maggio 2023 (TQ2A.230505.002)

Touch

Miglioramenti per la risposta touch screen in determinate condizioni

Interfaccia utente

Risolto un problema che poteva causare la sovrapposizione degli elementi grafici tra schermata home e schermata di blocco

Google Pixel Watch – Maggio 2023 (RWDA.230114.013)

Introdotte le ultime patch di sicurezza

Come sempre, è possibile scaricare gli aggiornamenti attraverso le impostazioni del vostro smartphone Pixel, alla voce “Aggiornamenti di sistema“. Questo aggiornamento, probabilmente, risulterà già installato sui prossimi Google Pixel 7a, Pixel Tablet e Pixel Fold, che saranno presentati la prossima settimana in occasione dell'evento I/O 2023.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il