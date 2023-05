Google Pixel Fold: il design del pieghevole non ha più segreti

Stiamo per arrivare a un punto in cui ogni produttore ha uno smartphone pieghevole nel suo catalogo, compresa Google e il suo prossimo Pixel Fold. Dopo mesi e mesi di rumor inconsistenti, finalmente sembra che Big G sia pronta a svelare al grande pubblico il suo primo foldable, come dimostra la quantità di informazioni che sta trapelando in rete.

Aggiornamento 02/05: un noto leaker ha pubblicato su Twitter le prime immagini render ufficiose di Google Pixel Fold, sia interne che esterne, ed anche un primo sguardo ai vari wallpapaer. Trovate tutte le novità all'interno dell'articolo.

Google Pixel Fold non ha più segreti in questo leak, fra design, specifiche, prezzo e data

Lo schermo esterno sarebbe un pannello OLED da 5,8″ Full HD+ (2.092 x 1.080 pixel) con densità di 408 PPI e form factor in 17.4:9; quello interno, invece, avrebbe una diagonale da 7,6″ 2.2K (2.208 x 1.840 pixel) in 6:5, ma entrambi avrebbero il refresh rate a 120 Hz. La scocca misurerebbe circa 139,7 x 78,7 x 12,7 mm da chiuso per un peso di 283 grammi, con sensore ID laterale e colorazioni Chalk e Obsidian.

Non viene rivelato l'amperaggio specifico (in precedenza si dicevano 4.400 mAh), ma si parla di un'autonomia “sopra le 24 ore e fino a 72 ore“, per una configurazione hardware basata sul Google Tensor G2 (lo stesso della serie Pixel 7) con co-processore Titan M2 per la gestione della sicurezza, 12 GB di RAM LPDDR5 e 256/512 GB di memoria non espandibile. Per la fotocamera, ci sarebbe una da 48+10.8+10.8 MP f/1.7-2.2-3.05, con un sensore principale da circa 1/2″ con autofocus Quad PD con OIS, ultra-grandangolare da 121°, teleobiettivo periscopiale con OIS, zoom ottico 5x e Super Res Zoom 20x.

Per quanto riguarda invece le selfie camera, quella esterna sarebbe dotata di un sensore da 9.5 MP f/2.2 e quella interna da 8 MP f/2.0. Presenti anche le funzionalità aggiuntive che da sempre caratterizzano la serie Pixel, come Magic Eraser, Photo Unblur e la possibilità di usare la fotocamera principale per i selfie usando lo schermo esterno.

Evan Blass, uno dei più noti insider, ha pubblicato negli ultimi giorni, inoltre, i primi render ufficiosi di Google Pixel Fold: il design è in linea con i precedenti leak, con un'isola rettangolare per le fotocamere esterne molto marcata il classico logo con la “G” a campeggiare sulla cover posteriore. In queste due nuove immagini non è possibile vedere il display esterno, dettaglio già comparso comunque in un primo filmato trapelato in rete.

Abbiamo poi anche una panoramica del display interno: non solo ci viene mostrato il pieghevole “aperto”, ma abbiamo anche uno scorcio dei primi wallpaper ufficiali.

La presentazione ufficiale dello smartphone pieghevole della compangia di Mountain View dovrebbe avvenire in occasione del Google I/O 2022 con disponibilità all'acquisto dal 27 giugno e prezzi che confermano quanto è già stato rivelato.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il