Google Pixel Fold in azione: un video mostra il nuovo smartphone pieghevole

La presentazione ufficiale di Google Pixel Fold si avvicina a grandi passi, ma in rete continuano ad emergere nuove informazioni, immagini e addirittura video dello smartphone in azione. Del primo pieghevole di Google sembra oramai sapersi davvero tutto, si attendono solo le conferme ufficiali prima di poter apprezzare in prima persona le novità introdotte da Big G con questo nuovo dispositivo della linea Pixel. Il video trapelato in questo ore su Twitter, ci permette di dare una prima occhiata al meccanismo di piega del foldable.

Google Pixel Fold si piega in un primo video leak

Kuba Wojciechowski, noto insider in attività su Twitter, in queste ore ha pubblicato un filmato che ritrae per la prima volta il nuovo Google Pixel Fold in azione: come era lecito aspettarsi, il foldable della compagnia di Mountain View si piega su se stesso grazie ad una cerniera posizionata al centro dello schermo flessibile. Secondo i rumor, si tratterebbe di un pannello da 7,6″ 2.2K (2.208 x 1.840 pixel) con rapporto d'aspetto in 6:5 e refresh rate da 120 Hz.

Il filmato in questione, purtroppo, non offre molte informazioni: le schermate del sistema operativo infatti sono oscurate per impedire che il dispositivo venga in qualche modo riconosciuto e disattivato da remoto come accaduto in precedenza con altri leak. Grazie a questo video, però, possiamo farci un'idea più concreta del design dello smartphone, che ricorda molto (per certi versi) OPPO Find N2.

Google Pixel Fold sarà presentato in occasione dell'evento I/O 2023 che si terrà il 10 maggio: in questa sede potrebbero essere lanciati ufficialmente anche Google Pixel Tablet, Pixel 7a e diverse novità per quanto riguarda l'integrazione dell'intelligenza artificiale nei prodotti della compagnia, con Bard intento a recuperare il terreno perso nella corsa contro ChatGPT.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il