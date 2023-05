Android: una delle funzioni più richieste sta finalmente per arrivare

Google sta finalmente per introdurre in Android una delle funzioni più richieste: la possibilità di avere volumi audio diversi per suoneria e notifiche. Le prime tracce erano già state avvistate nei kit di sviluppo, ma adesso sembra essere ufficiale l'introduzione della nuova funzione, sebbene non si sappia ancora in quale versione di Android debutterà.

Volume separato per suoneria e notifiche in arrivo su Android

Nella prima beta di Android 13 QPR2 erano apparsi i comandi ADB relativi ad una separazione del volume della suoneria e quello delle notifiche, ma alla pubblicazione ufficiale dell'aggiornamento non c'è stata traccia di questa funzione. Con l'arrivo della terza beta di Android 13 QPR3 la situazione è rimasta invariata, ma è arrivato un primo segnale da parte di Google.

In questi giorni, infatti, la compagnia statunitense ha aggiornato una “Feature request” presente sull'Android Issue Tracker fin dal mese di dicembre 2021. La richiesta riguardava proprio la separazione del volume della suoneria e delle notifiche, che adesso risulta “Fixed” con il seguente commento: “La funzione richiesta sarà introdotta in una build futura“.

Il volume di suoneria e notifica, quindi, sarà ufficialmente separato e controllato da due slider diversi, come mostrato nell'immagine in alto. Resta da capire, però, in quale versione di Android sarà disponibile la funzione: il prossimo aggiornamento QPR3 di Android 13, oppure sarà ufficializzata per Android 14 in sede di presentazione all'evento Google I/O previsto tra qualche giorno? Non ci resta che attendere per scoprire gli ultimi dettagli.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il