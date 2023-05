MediaTek prepara la risposta ad Apple M3 e Qualcomm Oryon

Non è un buon momento per investire nel mercato PC: la crisi delle vendite ha colpito tutto il mondo, Europa compresa, ma MediaTek vuole comunque puntare in alto. Le vendite stanno andando così male che persino Apple sembra aver tirato i remi in barca nello sviluppare nuove tecnologie per i suoi notebook, ma il discorso è differente per MediaTek. Dal 2019, il chipmaker taiwanese sviluppa anche soluzioni per il settore PC con la famiglia Kompanio, seppur non sia particolarmente conosciuta ai più rispetto a storici brand come Intel e AMD, ma anche a nomi più recenti come Apple e Qualcomm.

Non solo smartphone: MediaTek vuole dire la sua anche nel mercato dei notebook

Dopo averlo fatto su smartphone, Apple e Qualcomm stanno sdoganando il concetto di System-on-a-Chip anche su PC e tablet, e fra 2023 e 2024 assisteremo al lancio delle nuove soluzioni di fascia altissima. Da un lato l'Apple M3 che sancirà l'esordio dei 3 nm su PC, dall'altro quello Snapdragon 8cx Gen 4 che sancirà il debutto della CPU proprietaria Oryon targata Qualcomm. In questo scenario si inseriscono le voci di corridoio riportate dal leaker Digital Chat Station, secondo cui MediaTek starebbe lavorando a un SoC in grado di fronteggiarli. Non ha ancora un nome ma abbiamo alcune specifiche, cioè una CPU formata da 4 core Cortex-X4 (Hunter ELP) e 4 core Cortex-A720 (Hunter), il tutto in un microchip prodotto da TSMC con processo a 4 nm N4P, lo stesso degli ultimi Dimensity 9200 e 9200+ e del prossimo Snapdragon 8 Gen 3.

Secondo gli addetti ai lavori, il SoC potrebbe anche integrare una GPU con ray tracing, una configurazione che potrebbe trovare spazio anche su PC Windows, dopo che per anni la serie Kompanio si è concentrata prevalentemente su tablet e Chromebook di fascia medio/bassa. Anche escludendo Apple, i cui chip proprietari rimangono a esclusivo appannaggio di Mac, MacBook e iPad, non sarà facile confrontarsi con Qualcomm, che fra l'altro ha un accordo proprio con Microsoft per produrre chip come Snapdragon SQ1, SQ2 ed SQ3 per alimentare la gamma Surface. Se si parla di smartphone, non dimentichiamoci che MediaTek sembra voglia collaborare con NVIDIA ma che soprattutto stia preparando un potentissimo Dimensity 9300.

