NVIDIA esordirà su smartphone, e lo farà con MediaTek

Finora, l’unico modo per saggiare la potenza delle GPU NVIDIA su smartphone è stato grazie a GeForce Now, ma con MediaTek potrebbe avvenire il suo esordio anche nel mondo mobile. Escludendo Apple e le sue soluzioni proprietarie, se si guarda al mercato degli smartphone pressoché tutti i i modelli si basano su schede grafiche realizzate da due aziende; da un lato c’è Qualcomm, che nel 2009 comprò la divisione ATI Radeon e creò le sue GPU Adreno, dall’altro c’è Arm e la sua divisione Mali, anch’essa nata dall’acquisizione nel 2006 di Falanx.

Il debutto di NVIDIA nel mercato degli smartphone avverrà con MediaTek

Qualcuno potrebbe giustamente citare un’eccezione chiamata Samsung Galaxy S22, che per il suo SoC Exynos 2200 cambiò le carte in tavola passando da GPU Mali alle primissime targate AMD. Venne così utilizzata la GPU Xclipse 920 con architettura RDNA 2, la stessa di console come PlayStation 5, Xbox Series X e Steam Deck, ma l’esperimento non andò benissimo: seppur fosse in grado di fornire ray-tracing hardware, la scarsa compatibilità con i giochi del Play Store la rese poco efficace. Anche MediaTek ha sempre utilizzato GPU ARM Mali, ma non sono mancati esperimenti proprio in collaborazione con NVIDIA; MediaTek ha creato la serie di SoC Kompanio per il mercato dei Chromebook, e in passato NVIDIA ha dimostrato che le sue GPU GeForce RTX possono funzionarvi assieme, allargandosi così anche alle CPU ARM (usate da MediaTek).

Come tutte le Big Tech, anche NVIDIA sta soffrendo lo stato dell’economia globale, con cali per utili e azioni che hanno portato a una ristrutturazione della strategia aziendale. L’obiettivo è quello di slegarsi dalla NVIDIA classica, dando sempre più importanza ai nuovi prodotti per IA, cloud e data center. In tal senso, la collaborazione con MediaTek potrebbe rivelarsi strategica, perché porterebbe le prime GPU mobile NVIDIA, e si vocifera che ciò potrebbe accadere nel 2024. Subito sono sorti dubbi sulle capacità di miniaturizzare con efficacia l’architettura Ada Lovelace su prodotti così piccoli rispetto alle ben più grosse GPU da gaming. Ed è proprio qui che interverrebbe l’intelligenza artificiale, con cui NVIDIA potrebbe migliorare le performance e aggirare (di quanto sarà tutto da vedere) le limitazioni dimensionali. Questo sarebbe un vantaggio anche per MediaTek, che potrebbe così recuperare il gap generazione con Qualcomm nelle prestazioni AI.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il