iPad Pro e MacBook OLED: la crisi fa dubitare Apple

Aggiornamento 20/01: iPad Pro OLED si farà ed Apple avrebbe anche ordinato i pannelli. Trovate tutte le novità direttamente a fine articolo.

La prossima generazione di MacBook e iPad Pro potrebbe vedere un cambio radicale per quanto riguarda lo schermo, secondo le informazioni condivise da un noto insider del settore. Apple dovrebbe finalmente introdurre schermi OLED a bordo dei suoi notebook e tablet di punta, anche se sembra proprio che ci sarà da attendere più del previsto.

I futuri MacBook e iPad Pro potrebbero avere uno schermo OLED, ma bisognerà pazientare

Su Twitter, il noto analista e insider Ross Young suggerisce che i futuri tablet di Apple (quelli in arrivo nel 2024) vedranno l'entrata in scena dei display OLED. Sull'ultimo iPad Pro, Apple ha deciso di utilizzare un Display Liquid Retina con True Tone, ProMotion da 120 Hz e 600 nits di luminosità massima; la prossima versione in arrivo nel 2024, tuttavia, potrebbe vedere un cambio radicale.

Il piano di Apple sembrerebbe quello di portare i nuovi schermi OLED su entrambi i modelli: sia quello da 11″ che quello da 12.9″. Secondo altre indiscrezioni, inoltre, l'azienda di Cupertino starebbe già lavorando ai prototipi della nuova generazione di iPad Pro collaborando sia con LG che con Samsung per quanto riguarda la componentistica del display. Al momento sembra che l'upgrade dello schermo possa arrivare solo sui modelli Pro, mentre il modello base continuerà a sfruttare display LCD Retina come avvenuto per i modelli 2022.

Sorry that I was right about the displays not changing on the new iPad Pros…flex…:) 2024 we will see OLEDs on both… — Ross Young (@DSCCRoss) October 18, 2022

A quanto pare Apple avrebbe già effettuato gli ordini per i pannelli di cui ha bisogno, non solo per i tablet ma anche per i prossimi notebook. Stando alle ultime indiscrezioni sarebbero iniziati i lavori anche per gli schermi OLED destinati ai MacBook Pro 14″ e 16″. Ma al contrario del tablet previsto per il prossimo anno, questi notebook dovrebbero invece debuttare tra molto tempo, addirittura nel 2027. Inizialmente la data prevista era il 2026, ma la crisi del mercato PC avrebbe frenato Apple nell'investire in una tecnologia costosa che rischierebbe di non risollevare le vendite. Rimangono dubbi attorno al MacBook Air 13″, con il primo modello OLED anch'esso previsto per il 2024 ma che a questo punto potrebbe slittare più in là nel tempo.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il