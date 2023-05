Amazon Luna sta per arrivare su Google TV: quando in Italia?

Da alcuni anni Amazon propone un servizio di gioco in streaming chiamata Luna, disponibile principalmente sui dispositivi Fire TV. Di recente, grazie anche all'iniziale espansione in Europa, Amazon ha deciso di portare il servizio anche nel Gaming Hub di Samsung (Tizen), con un imminente approdo su Google TV e Android TV.

Trapela in rete l'app di Amazon Luna per Google TV e Android TV

Lanciato oltre due anni fa, prima in alpha e poi in beta, Amazon Luna consente di sfruttare un parco titolo per il gioco in streaming, accessibile tramite abbonamento ai vari canali disponibili oppure con un piccolo catalogo di giochi dedicato agli abbonati Prime. Il servizio è stato lanciato negli Stati Uniti ufficialmente lo scorso anno, mentre qualche mese fa ha debutta in Europa arrivando in Germania e Regno Unito.

In rete, in queste ore, è trapelato l'APK dell'applicazione ufficiale per Google TV e Android TV, presagendo un imminente arrivo ufficiale sulle piattaforme di Big G. L'applicazione garantisce le funzionalità di base del servizio, consentendo di avviare i giochi inclusi nel proprio abbonamento dopo aver collegato un controller al proprio dispositivo multimediale.

Questa espansione al di fuori della piattaforma Fire TV potrebbe suggerire anche un imminente arrivo sui maggiori mercati europei, tra cui anche l'Italia. Le vicende che hanno visto protagoniste Microsoft e Activision hanno confermato che gli enti antitrust di tutto il mondo credono molto nel cloud gaming come piattaforma del futuro, prevedendo una crescita esponenziale nei prossimi anni.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il