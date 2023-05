Nuovo aggiornamento per Google Bard: ecco tutti i miglioramenti

Google ha pubblicato il primo aggiornamento post I/O 2023 per l'intelligenza artificiale di Bard, iniziando ad implementare alcune delle novità annunciate durante l'evento. L'azienda di Mountain View continua ad aggiungere nuove funzioni a piccoli passi, cercando di raggiungere il rivale ChatGPT.

Novità per riassunti e fonti grazie al nuovo aggiornamento di Google Bard

Grazie al nuovo aggiornamento pubblicato in nottata, Bard migliora la sua capacità di creare i riassunti da determinati input di testo, mentre diventa più semplice identificare le fonti da cui trae informazioni l'intelligenza artificiale. L'aggiornamento è disponibile per tutti gli utenti (nei paesi in cui è disponibile) e non richiede alcun tipo di installazione manuale. Elencato di seguito, trovate il changelog completo.

Aggiornamento 2023.05.15

Riassunti più concisi

Cosa : Abbiamo aggiornato Bard con capacità di riassumere migliorata, incorporando le novità dei nostri modelli di linguaggio.

: Abbiamo aggiornato Bard con capacità di riassumere migliorata, incorporando le novità dei nostri modelli di linguaggio. Perché: Stiamo rendendo Bard migliore nel riassumere le informazioni, cosa particolarmente utile quando si vogliono trarre le nozioni più importanti da un argomento velocemente. Bard non lo farà sempre bene, ma continuerà a migliorare con il vostro feedback.

Fonti più utili

Cosa : Bard può aiutarvi ad identificare quali parti di una risposta corrispondono ad una determinata fonte. Nelle risposte con le fonti vedrete un numero di fianco ad ogni risposta. Cliccando sul numero potrete identificare la sezione del testo che appartiene alla fonte e verificarla.

: Bard può aiutarvi ad identificare quali parti di una risposta corrispondono ad una determinata fonte. Nelle risposte con le fonti vedrete un numero di fianco ad ogni risposta. Cliccando sul numero potrete identificare la sezione del testo che appartiene alla fonte e verificarla. Perché: Vogliamo che sia più semplice identificare quale parte di una risposta appartenga ad una determinata fonte, mettendo a disposizione i link in linea con il testo.

Vi ricordiamo che, nonostante Bard sia disponibile senza lista d'attesa, l'intelligenza artificiale di Google non è ancora presente in Italia e in Europa: queste potrebbero essere le principali cause.

