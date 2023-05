Huawei Mate 60 potrebbe avere una fotocamera molto particolare

Un noto insider cinese ha pubblicato su Weibo (il Twitter asiatico) un'immagine che mostra un dispositivo Huawei inedito caratterizzato da una fotocamera molto particolare. Che si tratti del primo scatto del futuro Huawei Mate 60? Gli indizi puntano tutti in questa direzione!

Huawei Mate 60 nella prima (e presunta) immagine, con una fotocamera davvero particolare

Mate 50 Pro

Ovviamente è bene specificare che il leaker non rivela il nome commerciale del dispositivo mostrato e di conseguenza non abbiamo la certezza assoluta. Tuttavia, osservando il modulo fotografico circolare è impossibile non farsi venire in mente l'attuale Mate 50 (il modello Pro è stato lanciato in Italia lo scorso novembre), e quindi un suo successore.

Il presunto Mate 60

In merito alla sensoristica, stando al leaker il dispositivo dovrebbe fare affidamento su un modulo principale con apertura variabile, accompagnato da un ultra-wide, un teleobiettivo a periscopio, un sensore di spettro del colore, autofocus laser e flash LED. Un comparto con nulla da invidiare all'attuale gamma P60.

Di certo si tratta di un dispositivo del colosso tecnologico cinese ed è chiaro che il design è inedito. Visto il layout tondo e il periodo dell'anno (ci avviciniamo alla seconda metà), potrebbe trattasi del prossimo Huawei Mate 60, o magari del fratello maggiore Pro, già protagonisti nelle scorse settimane di alcuni rumor riguardanti il comparto fotografico.

Ovviamente i dubbi non mancano: non è detto che questo misterioso smartphone sia Huawei Mate 60 e di certo non è sicuro che vedremo questo tipo di design (in fondo si tratta di una scocca di prova). Restiamo in attesa di ulteriori novità e nel frattempo vi ricordiamo che il 9 maggio è atteso l'evento di lancio Global di P60 e Mate X3!

