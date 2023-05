Brutte notizie: Google Pixel 7a potrebbe essere l’ultimo

A partire dal 2019, Google ha scelto di differenziare maggiormente il suo catalogo smartphone, aggiungendo la serie A alla famiglia Pixel. Inizialmente ci furono Pixel 3a e 3a XL, con Google che propose il suo primo mid-range in due tagli di diagonale (5,6″ e 6″), ma dal 2020 preferì ridurli a un unico modello. E dopo il lancio di Pixel 4a, 5a e 6a, ci apprestiamo a scoprire ufficialmente come sarà Google Pixel 7a, per la gioia di coloro che cercando l'esperienza Google Pixel a un costo più moderato. Tuttavia, con questo modello potrebbe concludersi il trend e Google potrebbe concentrarsi solo sui top di gamma.

Google potrebbe abbandonare la fascia media e focalizzarsi sui top di gamma

Ad affermarlo su Twitter è il leaker Yogesh Brar, secondo cui la serie Pixel A sarebbe giunta al termine, dando praticamente per certo che non ci sarà nessun Pixel 8a. Vuoi per l'aumento di prezzo, vuoi per l'innalzamento delle specifiche, la compagnia di Mountain View starebbe per intraprendere la decisione di tornare sui suoi passi, mettendo da parte la serie A in favore dei modelli più avanzati. Sempre secondo Yogesh, infatti, a partire dal 2024 il catalogo Google dovrebbe comporsi sempre di tre modelli: Pixel 8, Pixel 8 Pro e Pixel Fold.

Volendo fare qualche ipotesi, ciò potrebbe significare che Google Pixel 8 sarà meno premium per compensare l'assenza di Pixel 8a, al punto che qualcuno ipotizza che ci sia spazio per un Pixel Ultra (e no, non mi riferisco ai famigerati render fake di BRECCIA).

Pixel a series seems to be coming to an end. With the spec and price bump on the Pixel 7a, it is certain that there won't be any 8a coming.



Google will likely stick with vanilla and Pro models alongside a foldable going forward. Something similar might happen with Samsung — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) May 1, 2023

Così come sappiamo praticamente tutto di Google Pixel 7a, anche il primo pieghevole Google è chiacchierato da tempo, e il 2023 dovrebbe essere l'anno del debutto di Google nel settore foldable. Ma Google non sarebbe l'unica a voler concentrare i suoi sforzi: anche Samsung potrebbe tagliare la sua produzione mid-range in favore di fascia bassa e alta.

