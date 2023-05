Gli interventi di sicurezza debuttano su iPhone e iPad: aggiornamento rapido a 16.4.1 (a)

Annunciati lo scorso anno in occasione del WWDC, gli Interventi di Sicurezza di Apple hanno finalmente debuttato su iPhone ed iPad con il rilascio dell'aggiornamento 16.4.1 (a). Questa nuova tipologia di aggiornamento permette alla compagnia di Cupertino di intervenire rapidamente nel caso in cui una falla nella sicurezza mettesse a rischio i dati degli utenti, con una piccola patch che si installa in pochi minuti e richiedere un solo riavvio.

Aggiornamenti rapidi che si installano in pochi minuti: ecco gli Interventi di Sicurezza di Apple

A differenza dei classici aggiornamenti per iOS, gli Interventi di Sicurezza pesano molto poco (solo 85 MB in questo caso) e mirano a correggere determinati errori o falle nella sicurezza senza che sia necessario attendere i normali tempi di rilascio di un aggiornamento di sistema. Il debutto, tuttavia, non è stato rose e fiori che si sarebbe aspettata Apple.

Nelle prime ore del rilascio del primo Intervento di Sicurezza per iPhone e iPad 16.4.1 (a), il sistema non è riuscito ad elaborare bene l'aggiornamento fallendo la verifica e l'installazione. Il problema, riscontrato praticamente da tutti, è stato risolto poche ore dopo la pubblicazione ufficiale, permettendo a tutti l'installazione dell'aggiornamento.

L'installazione di un Intervento di Sicurezza dura poco più di 30 secondi e richiede un solo riavvio, a differenza dei classici aggiornamenti di iOS che possono arrivare a richiedere quasi 30 minuti sui dispositivi più datati.

Attualmente Apple non ha ancora pubblicato quale problema o falla di sicurezza si stata risolta con questo Intervento.

