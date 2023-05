Huawei Mate X4 porterà una grande novità con il suo display pieghevole

Bello ed elegante, l'ultimo smartphone pieghevole di Huawei è arrivato nei mesi passati in patria ed ora è pronto al debutto anche alle nostre latitudini. Non facciamo in tempo a mettere le mani sul nuovo terminale che già si parla del futuro della serie e di quello che possiamo aspettarci da Huawei Mate X4: secondo un noto insider, avremo finalmente un display pieghevole veramente “tutto schermo”, con una fotocamera sotto di esso.

Mate X4 sarà il frutto della collaborazione tra Huawei, ZTE e BOE

Mate X3

Come anticipato anche in apertura, l'attuale Mate X3 è un terminale pieghevole che non si fa mancare nulla. Si tratta di una soluzione leggera e sottile (239 grammi e 5,3 mm di spessore) con una scheda tecnica potente e completa. In termini di selfie camera, il dispositivo utilizza due sensorie (uno frontale e uno interno), in entrambi i casi con punch hole. Tuttavia le cose potrebbero cambiare con la prossima generazione.

Stando alle parole di DigitalChatStation, insider cinese spesso affidabile, Huawei, ZTE e BOE starebbero collaborando per realizzare il miglior display OLED pieghevole con fotocamera integrata sotto di esso. Per quanto riguarda l'identità del primo smartphone ad presentare questa novità, quasi sicuramente si tratterà di Huawei Mate X4.

Ovviamente è bene specificare che non si tratta di una novità assoluta: ricordiamo infatti che Samsung Galaxy Z Fold 4 è dotato di Under Screen Camera, così come il predecessore Galaxy Z Fold 3.

Tornando alla soluzione targata Huawei, ZTE e BOE, si tratterebbe di un pannello chiamato OLED Q8 e dotato di una fotocamera per selfie di qualità. Tra le varie caratteristiche dovremmo trovate una risoluzione di 2480 x 1116 pixel e il PWM Dimming a 1.440 Hz.

Una collaborazione tra questi tre brand non risulterebbe poi così irreale: Huawei ha le competenze fotografiche, ZTE ha già realizzato sensori sotto il display praticamente invisibili e BOE è uno dei principali player per il mercato degli schermi.

