Huawei Mate 50 Pro arriva in Italia: il re dei camera phone è qui!

Dopo il lancio in patria, finalmente Huawei ha annunciato l'arrivo ufficiale in Italia nel nuovo Mate 50 Pro, nuovo flagship della nota azienda cinese che promette foto da capogiro grazie alla particolare ottica XMAGE con apertura focale ultra-ampia.

La tecnologia XMAGE al servizio di Huawei Mate 50 Pro per foto eccezionali

Huaewi Mate 50 Pro è dotato di uno display OLED 1.5K (2616 × 1212 pixel) da 6.74″ con refresh rate da 120 Hz, protetto da un vetro Kunlun Glass. Sotto la scocca troviamo il chipset Snapdragon 8+ Gen 1 ed una batteria da 4.700 mAh con ricarica da 66W tramite USB-C ed il supporto alla ricarica wireless da 50W.

Il punto di forza di questo smartphone, però, è sicuramente il comparto fotografico, incoronato da DxOMark come il migliore nel suo campo. Mate 50 Pro è equipaggiato con un sensore principale da 50 MP con OIS e due ottiche ausiliari da 64 MP (telescopica) e 13 MP (ulta-angolare).

La tecnologia XMAGE di Huawei, messa a disposizione per questo blocco fotocamera posteriore, consente di catturare immagini straordinarie grazie all'apertura focale ultra-ampia di f/4.0. La fotocamera frontale invece è dotata di un sensore da 13 MP ultra-angolare con apertura focale f/2.4.

Per quanto riguarda la connettività, Mate 50 Pro supporta le reti 4G, il Bluetooth 5.2 e le connessioni WiFi da 2.4 e 5.0 Ghz. Lo smartphone è certificato IP68 ed è quindi resistente all'acqua e alla polvere.

Tre tecnologie d'avanguardia

Il nuovo top di gamma di Huawei è dotato di tre tecnologie che ne aumentano notevolmente le prestazioni.

SuperHold alloca in modo intelligente la memoria per garantire un multi-tasking senza soluzione di continuità;

alloca in modo intelligente la memoria per garantire un multi-tasking senza soluzione di continuità; SuperRender riduce il consumo energetico grazie alla previsione dell'intervallo tra i fotogrammi a livello di pixel, mantenendo stabile il gameplay a frequenze di fotogrammi elevate e prevenendo il surriscaldamento del dispositivo;

riduce il consumo energetico grazie alla previsione dell'intervallo tra i fotogrammi a livello di pixel, mantenendo stabile il gameplay a frequenze di fotogrammi elevate e prevenendo il surriscaldamento del dispositivo; SuperStorage rimuove i file duplicati automaticamente e comprime le app usate di rado.

EMUI 13

Il flagship segna anche il debutto del sistema operativo EMUI 13, che arriva con un'ampia gamma di servizi intelligenti e nuove funzionalità multitasking. La nuova interfaccia introduce tra le sue funzionalità SuperHub che sfrutta l’ecosistema dei servizi mobile per gestire la condivisione e migliorare ulteriormente la user-experience.

SuperHub, infatti, semplifica il trasferimento dati tra dispositivi, abbattendo tutte le barriere che tenevano separate piattaforme e app l'una dall'altra. Non mancano poi i Huawei Mobile Services (HMS), insieme a tutti i software del brand e al motore di ricerca Petal Search.

Le funzioni complete per la privacy e la sicurezza garantiscono la massima tranquillità. Il Centro Privacy registra in tempo reale tutti i comportamenti delle app che accedono a informazioni sensibili. Security Center fornisce un'istantanea generale della sicurezza di Mate 50 Pro, monitorando le attività di App Lock, Password Vault, File Safe, Find Device e altro ancora (per rilevare eventuali attività anomale). È possibile effettuare transazioni online in totale sicurezza su tutte le app di pagamento disponibili su AppGallery, come Revolut, e Huawei Pay (con Intesa San Paolo e Bancomat).

Inoltre vi segnaliamo che gli utenti con un conto Intesa San Paolo che entro il 30 novembre attiveranno la carta PagoBANCOMAT al servizio Huawei Pay, riceveranno un buono Amazon da 5€.

Prezzo e disponibilità in Italia

Huaewi Mate 50 Pro (8/256 GB) è disponibile in preordine in Italia sullo store ufficiale al prezzo di 1199,90€. Dal 9 al 17 novembre, inclusi nel prezzo, si potranno ottenere anche le FreeBuds Pro 2, 6 mesi di garanzia di protezione dello schermo e 200 GB di spazio Cloud per 3 mesi.

Inoltre, fino al 30 novembre, gli utenti AppGallery che scaricheranno l'app Mediaset Infinity potranno ottenere subito 2 mesi gratis di Infinity+ e avranno la possibilità di vincere un voucher di 12 mesi del valore di 79€.

