Huawei si riprende la vetta di DxOMark: Mate 50 Pro è il nuovo Re

Nuovo importante traguardo costella il nuovo flagship di Huawei. Infatti, Huawei Mate 50 Pro è il nuovo Re di DxOMark, visto che il suo comparto fotocamera ha effettivamente convinto gli addetti ai lavori, superando altri colossi come Google, Honor e Apple.

Huawei Mate 50 Pro, la fotocamera lascia dietro quelle di Magic 4 Ultimate e Pixel 7 Pro su DxOMark

Quali sono i punti di forza rilevati dall'ente di valutazione in merito ai sensori del top gamma di Huawei? DxOMark rivela che uno dei pregi è proprio il fatto che Mate 50 Pro faccia delle ottime foto in tutte le condizioni di scatto più note e, soprattutto, che queste rendano benissimo anche con scarsa luce. Molto di questo lo fa anche l'innovativo sistema di apertura variabile, che è utile sia per ritratti (anche di gruppo) di qualità maggiore, sia per appunto le foto in condizioni di luce peggiori.

E volendo fare un sunto dei primati che ad oggi detiene, Huawei Mate 50 Pro è risultato il primo classificato nelle categorie: foto all'esterno, foto all'interno, bassa luminosità e appunto nelle foto di gruppo. I Video sono ottimi ma non sono i primi in classifica, cosa che appartiene ad oggi ancora ad iPhone 14 Pro Max. E i difetti? Sono effettivamente minimi, quasi non rilevanti: abbiamo giusto un po' di lentezza in più nelle fasi di scatto più difficili e, soprattutto, la resa nell'anteprima di scatto non rende l'idea della qualità della foto finale. In parole povere, non ci fa capire quanto buona sia la foto prima che questa venga scattata. Per il resto, grandi colori, dettagli di grande rilievo e Zoom ottimo.

Il risultato finale? 149 punti, che scavalca i 147 punti di Honor Magic 4 Ultimate e Google Pixel 7 Pro, dimostrando che Huawei, soprattutto lavorando personalmente a software e ottimizzazione dell'immagine, è riuscita in qualcosa che non è affatto scontato.

