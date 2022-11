Realme 10 Pro+ con display curvo arriverà in versione Global: ecco la conferma

In queste ore la compagnia asiatica ha presentato in Italia e in vari mercati internazionali il nuovo Realme 10 4G, primo modello dell'ultima serie Number. Un dispositivo convincente sia nello stile che nelle caratteristiche, che potrebbe avere compagnia molto presto. Realme 10 Pro+ Global è stato confermato ufficialmente e ora resta solo da scoprire la data d'uscita!

Realme 10 Pro+ Global: il mid-range con bordi curvi pronto ad uscire dalla Cina

Realme 10 Pro+

Dopo poco dal lancio ufficiale di Realme 10 (4G) il VP della compagnia ha pubblicato un tweet davvero inconfondibile in cui conferma un'ulteriore novità in arrivo. Realme 10 Pro+, modello caratterizzato da uno display con bordi curvi, arriverà anche in versione Global.

Curve display on the way. pic.twitter.com/y30zQ6KBei — Madhav Sheth (@MadhavSheth1) November 9, 2022

A questo punto è lecito immaginare che l'intera serie 10 sia in dirittura d'arrivo sia per il mercato internazionale che per l'India. Ricordiamo che per il 17 novembre è atteso l'evento cinese dedicato alla famiglia Realme 10: per l'occasione ci troveremo alle prese con una versione 5G, il fratello maggiore Pro e la variante top Pro+.

Volete conoscere tutti i dettagli sulla gamma di Realme? Allora eccovi in nostro approfondimento, insieme alla recensione del modello 10 4G, fresco di lancio in Italia.

