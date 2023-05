Google Maps AI ci farà “volare” sul tragitto da percorrere

Intelligenza artificiale: questo è stato il fil rouge di tutto il Google I/O 2023: certo, sul palco abbiamo avuto tanto hardware fra Pixel Fold, Pixel 7a e Pixel Tablet, ma molti hanno seguito l'evento per vedere come Google avrebbe risposto alla concorrenza sempre più agguerrita di Microsoft e OpenAI. Alla conferenza abbiamo quindi scoperto cos'è il nuovo PaLM 2, il cuore pulsante di Bard, e di come le capacità IA di Google cambieranno Android 14 e l'ecosistema di app e servizi offerti da Big G, fra cui figurano anche Maps e Streetview.

Ecco come l'intelligenza artificiale sta plasmando Google Maps e Streetview

Si chiama Visualizzazione Immersiva dei Percorsi ed è la nuova modalità che Google ha sviluppato per mostrare di cosa sia in grado di fare quando utilizza l'intelligenza artificiale per aumentare le capacità delle sue app. È una novità che si ricollega con funzionalità quali AR Live View e ovviamente la Visualizzazione Immersiva già mostrata in passato, che però all'epoca permetteva soltanto di visitare luoghi come musei, edifici storici e così via. Google non è entrata nel dettaglio, ma posso immaginare che si basi sulla ricostruzione dell'ambiente fondendo le immagini della vista satellitare con quelle catturate dalle auto che compongono Streetview.

Il risultato è una visuale 3D dall'alto del tragitto che stiamo per percorrere, utile non soltanto per avere una grafica più accattivante ma anche per farsi un'idea di com'è fatto il percorso in termini di viabilità, traffico ma anche vegetazione, segnaletica e quant'altro, sia che si tratti di percorsi in auto che in bici, a piedi e con i mezzi pubblici. Si potrà anche cambiare l'orario di visualizzazione per avere una previsione in termini di traffico nonché del meteo e della qualità dell'aria, potendo così pianificarne il percorso in maniera più accurata.

Come sempre, però, questa novità non sarà per tutti, almeno inizialmente: Google ha annunciato che la Visualizzazione Immersiva dei Percorsi sarà disponibile entro fine 2023 ma solo per 15 città: Amsterdam, Berlino, Dublino, Firenze, Las Vegas, Londra, Los Angeles, New York, Miami, Parigi, Seattle, San Francisco, San Jose, Tokyo e Venezia.

