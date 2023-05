iQOO Neo 8 Pro e iQOO Pad in arrivo a maggio: ecco quando

Il mese di maggio porterà con sé tante novità per il panorama mobile cinese, con vari brand pronti a rimpolpare la fascia media. Anche iQOO Neo 8 e il fratello maggiore Neo 8 Pro si uniranno alla festa e insieme a loro ci sarebbe anche il primo tablet del brand di vivo, iQOO Pad: ecco le ultime novità sulla data di presentazione dei nuovi prodotti dell'ecosistema.

iQOO Neo 8, Neo 8 Pro e iQOO Pad: spunta la possibile data di presentazione

Al momento vivo non ha ancora confermato ufficialmente la data di presentazione della serie iQOO Neo 8, ma si tratta di un leak proveniente da un insider cinese solitamente affidabile. L'evento di lancio dovrebbe avere lungo il prossimo 23 maggio: durante la presentazione, oltre alla gamma Neo, ci sarà spazio anche per iQOO Pad. Per quanto riguarda la nuova serie di medio gamma, come da copione dovremmo avere in modello base e iQOO Neo 8 Pro.

Proprio quest'ultimo è stato protagonista di varie indiscrezioni: un flagship killer potente ed economico, mosso dal Dimensity 9200+ di MediaTek, dotato di uno schermo curvo OLED da 6,78″ 1.5K a 120 Hz ed alimentato da 5.000 mAh di batteria con il supporto ai 120W. Il fratello minora dovrebbe avere dalla sua lo Snapdragon 8+ Gen 1.

Passando a iQOO Pad, il primo tablet del brand di vivo, anch'esso dovrebbe fare affidamento sul medesimo chipset Qualcomm. Inoltre si vocifera di uno schermo ampio, da ben 12″.

