Google spiega come l’IA rivoluzionerà Android 14

Ci si aspettava che al Google I/O 2023 si sarebbe parlato moltissimo di intelligenza artificiale e così è stato, anche a tema Android 14. Nonostante uno dei suoi ex leader abbia espresso forti preoccupazioni in merito, Google Bard è adesso disponibile per tutti e abbiamo visto di cosa sia in grado la sua tecnologia IA quando si parla di editing delle foto. E in vista del prossimo major update Android, Google ha illustrato al pubblico tutte quelle novità che cambieranno per sempre il modo di utilizzare lo smartphone.

Al Google I/O 2023 è stato dato un assaggio di Android 14 a tema intelligenza artificiale

Ve lo avevamo anticipato, e adesso è stato confermato: col passaggio ad Android 14, il linguaggio Material You sarà aggiornato, non obbligando l'utente a scegliere fra le tonalità proposte ma potendo usare gli stessi colori dello sfondo per gli accenti cromatici della UI; inoltre, sarà aggiunto un nuovo tema monocromatico basato sulla scala di grigi.

A proposito di grafica, Google aggiunge due nuove opzioni: la prima sono gli sfondi Emoji, con cui l'utente può creare una sorta di “carta da parati digitale” composta da emoji di ogni tipo, personalizzabili anche nel pattern e nei colori; la seconda sono gli Sfondi Cinematografici, che sfrutta il machine learning per prendere la foto usata come sfondo e applicarle effetti di movimento tridimensionale, rendendo più labile il confine tra sfondo statico e animato.

Sempre parlando di sfondi, è stata presentata la modalità Generative AI, e anch'essa utilizza le capacità di IA generativa di Google per creare sfondi artistici scegliendo il soggetto e lo stile in cui interpretarlo. Negli esempi mostrati di Google vediamo la possibilità di creare sfondi a tema “Gattini” in stile “Cubista“, una “Vista sulla baia” in stile “Post-Impressionista“; essendo generati tramite IA, saranno sfondi sempre randomici e quindi unici nella loro generazione, e l'integrazione con Material You farà sì che in automatico i colori di UI e menu si adattino di conseguenza.

L'ultima novità a tema IA si chiama Magic Compose: all'interno dell'app Messaggi l'intelligenza artificiale generativa “può aiutarti ad aggiungere un tocco di personalità in più alle tue conversazioni“. In poche parole, l'IA di Google analizza il contesto della conversazione e suggerisce risposte in diversi stili: si possono scegliere risposte entusiastiche o più posate, si può applicare uno stile Shakespeare-iano, simulare il testo di una canzone ed altro ancora. Questa nuova feature sarà disponibile in Beta da estate 2023, in vista del successivo rilascio di Android 14.

