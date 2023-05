La sfida tra Google e Bing passa per Firefox: cambio di motore di ricerca in vista?

L'arrivo dell'intelligenza artificiale e le tempestive mosse di Microsoft hanno riacceso una sfida che sembrava oramai finita da tempo: quella dei motori di ricerca. Il nuovo Bing con ChatGPT ha suscitato grande interesse portando gli utenti a cambiare il proprio motore di ricerca in favore di qualcosa di moderno e stuzzicante. La risposta di Google è arrivata troppo tardi, tanto da far ingolosire Microsoft che è pronta ad andare all-in.

Microsoft vuole rendere Bing il motore di ricerca predefinito su Firefox

Stando alle ultime indiscrezioni raccolte da The Information, Microsoft sarebbe intenzionata ad intavolare una trattativa con Mozilla per rendere Bing il motore predefinito sul browser Firefox. L'accordo tra l'azienda nata dalle ceneri di Netscape e Google terminerà alla durante gli ultimi mesi del 2023 e Microsoft sembrerebbe pronta a mettere sul tavolo un bel po' di soldi per accaparrarsi il posto vacante.

La strategia di Microsoft potrebbe portare Bing a guadagnare fette di mercato importanti, ma il report emerso in rete suggerisce che l'azienda di Redmond stia cercando di conquistare una vetta ancora più alta. Il prossimo anno, infatti, scadrà anche il contratto che lega Google a Safari, il browser di Apple, e anche in questo caso Microsoft potrebbe presentare una valida offerta per riportare in auge Bing vista la popolarità guadagnata negli ultimi mesi.

Un po' a sorpresa, quindi, l'intelligenza artificiale ha avuto il pregio di riaccende la fiamma di una sfida che sembrava ormai assopita. Quello che sembra essere sicuro è che ce ne saranno da vedere delle belle a partire dal nuovo accordo da Samsung e Microsoft.

