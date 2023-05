Material You sarà più audace con Android 14: prime immagini

Material You fu la grande novità che accompagnò il lancio di Android 12, quando Google decise di svecchiare il suo linguaggio estetico rivoluzionando il vecchio Material Design. Da quel momento in poi, agli utenti Android è stata concessa la possibilità di creare temi personalizzati utilizzando i colori dello sfondo e dare un'identità più o meno unica all'interfaccia grafica di smartphone e tablet. Tuttavia, il sistema ideato da Google è stato criticato per offrire combinazioni di colori troppo simili fra loro e dai toni troppo neutri e “pastellosi”. Ma questo potrebbe cambiare con Android 14, che offrirà colori più audaci.

Ecco come cambierà il linguaggio Material You con l'aggiornamento Android 14 di Google

Questa novità ha come nome interno “Fidelity” e sostanzialmente fa sì che il meccanismo del Material You utilizzi i colori che si sono scelti senza modificarli per renderli più neutri. Un'anteprima di questo cambiamento, seppur non sia confermato ufficialmente, appare in un video teaser recentemente pubblicato dal team Design di Google su Twitter, con combinazioni cromatiche finora non disponibili su Android. Scavando all'interno del codice software delle versioni Developer Preview di Android 14 è già possibile scorgere questa novità, confermando che il colore scelto dall'utente sarà effettivamente riproposto nel tema configurato; per esempio, scegliendo colori come il rosso o il nero su Android 12 o 13 si ottengono colori più vicini al rosa e al grigio, cosa che non avverrà più con Android 14.

Molto probabilmente ne sapremo di più in occasione del Google I/O 2023, quando sul palco della conferenza annuale verrà svelato Android 14 e con esso tutte le sue novità software. Per il momento, sappiamo che l'aggiornamento renderà più difficile perdere il telefono, sarà possibile usarlo come webcam, l'autonomia della batteria sarà incrementata, diminuiranno le applicazioni indesiderate e saranno disponibili gesti più avanzati.

