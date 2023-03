Il display di Huawei P60 potrebbe avere una novità controversa

Dopo che la serie iPhone 14 Pro ha inaugurato l'Isola Dinamica, il primo top di gamma Android che potrebbe ripetere la stessa scelta potrebbe rivelarsi Huawei P60 Pro. Da tempo si vocifera che anche Huawei stia preparando il suo primo smartphone dotato di questa feature, seppur sia stata battuta sul tempo da Realme. E adesso abbiamo un'immagine render che ci potrebbe aver confermato questa ipotesi per la serie P60 che Huawei sta preparando per il grande pubblico.

Huawei P60 Pro: le immagini render svelano un look basato su Isola Dinamica

In questa immagine tecnica vediamo gli ingombri di quello che dovrebbe essere Huawei P60 Pro, mostrato da ogni angolazione, a partire dalla scocca posteriore caratterizzata dal vistoso modulo fotografico. Ma la parte più interessante è quella frontale, che finora non era mai stata mostrata da nessuna fuga di notizie. Possiamo scorgere la cosiddetta pillola punch-hole, una configurazione molto simile a quella adottata da iPhone 14 Pro e Pro Max.

Il presunto Huawei Nova 11

In precedenza, i rumors avevano suggerito che Nova 11 e Mate 60 potessero inaugurare l'Isola Dinamica nel catalogo della compagnia, ma a quanto pare potrebbe invece essere Huawei P60 Pro il primo a farlo. Se sarà effettivamente così, sarà interessante capire se Huawei abbia deciso di farlo per integrare un sistema di riconoscimento facciale 3D o un sensore ultra-grandangolare per selfie più ampi, ma soprattutto se HarmonyOS replicherà stile e animazioni di iOS per l'Isola.

