Redmi Smart Fire TV 32 ufficiale con Fire OS 7 di Amazon ed un prezzo contenuto

Dopo i primi teaser, ecco che la prima smart TV di Redmi con a bordo Fire OS debutta ufficialmente. Al momento il dispositivo è stato lanciato in India (si tratta quindi di un modello Global), ma non è dato di sapere se seguiranno altri mercati. Nel frattempo andiamo a scoprire tutte le novità di Redmi Smart Fire TV 32 tra specifiche tecniche, caratteristiche, prezzo e disponibilità.

Xiaomi presenta Redmi Smart Fire TV 32: tutto sul nuovo televisore con il sistema di Amazon

Design, schermo e specifiche

Il nuovo Redmi Smart Fire TV 32 è un televisore equipaggiato con uno schermo LCD a retroilluminazione LED da 32″, con risoluzione HD Ready (1366 x 768 pixel) ed un refresh rate standard a 60 Hz. Il dispositivo offre un angolo di visuale di 178°, un tempo di risposta fino a 6,5 ms ed è dotato della tecnologia Vivid Picture Engine di Xiaomi. Il design generale è semplice ma elegante, con bordi ridotti su tre lati (fino al 96,9%) ed una cornice in metallo.

Entrando nel vivo delle specifiche interne, la nuova smart TV di Redmi è dotata di un chipset quad-core (con ARM Cortex-A35) ed una GPU ARM Mali-G31 MP2, supportata da 1 GB di RAM e 8 GB di storage. La parte audio è affidata a due speaker da 10W ciascuno (20W) ed è presente il supporto Dolby Audio, DTS-HD e DTS Virtual X.

La vera novità rispetto agli altri modelli Redmi è – per la prima volta su una smart TV della costola di Xiaomi – il sistema Fire OS 7 di Amazon. Ovviamente non manca un'app store con oltre 12.000 software da scaricare e il supporto ai comandi vocali tramite Alexa.

Presente all'appello un telecomando completo e minimale, con i pulsanti per richiamare Alexa e le principali piattaforme di streaming (Prime Video, Netflix e Amazon Music). Completano il quadro il Bluetooth 5.0 ed il WiFi Dual Band.

Redmi Smart Fire TV 32 – Prezzo e disponibilità

La nuova Redmi Smart Fire TV 32 di Xiaomi è stata lanciata in India al prezzo di listino di 158€ al cambio (13,999 rupie) ma sarà in offerta lancio per un periodo limitato di tempo. Vi ricordiamo, infine, che questa non è la prima smart TV della casa di Lei Jun con Fire OS: in Europa e in Italia abbiamo i modelli Xiaomi TV F2, lanciati a maggio 2022.

