Huawei P60 e Mate X3: svelata per errore la data di lancio

Si vociferava che sarebbero stati presentati al MWC 2023 ma così non è stato: il lancio di Huawei P60 e Mate X3 non ha ancora avuto luogo, ma l'evento di presentazione non sarebbe lontano. Oltre alle affermazioni da parte dei leaker, adesso c'è anche una presunta immagine teaser pubblicitaria che sta circolando sui social cinesi e che svelerebbe la data di lancio per i due top di gamma.

La data di presentazione di Huawei P60 e Mate X3 potrebbe essere stata svelata

Il 23 marzo sarebbe la data fissata per l'evento in cui Huawei P60 e Mate X3 sarebbero presentati al grande pubblico (perlomeno in Cina), cioè a due giorni di distanza dall'evento della serie OPPO Find X6. Che il lancio si stia avvicinando lo capiamo anche dal fatto che uno dei dirigenti di Huawei abbia postato le prime foto scattate con Huawei P60 Pro.

Per la serie P60, si vocifera l'adozione di un rinnovato comparto fotografico che troverà nell'apertura variabile una delle sue principali novità. C'è poi Mate X3, e anche il pieghevole potrebbe offrire una fotocamera di alta qualità. Oltre ai due smartphone, poi, all'evento ci sarebbero anche altre novità, a partire dai nuovi Huawei Watch 4 e 4 Pro ma anche le desaparecide cuffie FreeBuds 5 e la smartband TalkBand B7.

