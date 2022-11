Huawei FreeBuds 5 e Watch GT 4: che fine hanno fatto i nuovi accessori?

Durante l'evento di lancio del nuovo pieghevole Pocket S avremmo dovuto assistere anche al debutto di due accessori del colosso cinese (tra i più attesi). Stiamo parlando degli auricolari true wireless di nuova generazione Huawei FreeBuds 5 e dell'indossabile Watch GT 4, assenti all'evento: che fine hanno fatto questi prodotti? Usciranno entro fine anno o ci sarà da attendere?

Huawei FreeBuds 5 e Watch GT 4 protagonisti di un nuovo leak: ecco quando arriveranno

L'evento di presentazione di Huawei Pocket S si è concluso senza eccessive sorprese, anche se lo smartwatch modulare Watch GT Cyber è stato parecchio apprezzato visto il suo stile unico. Secondo un leak precedente, durante sul palcoscenico del pieghevole avrebbero dovuto debuttare anche le Huawei FreeBuds 5 e Watch GT 4, ma dei due dispositivi nemmeno l'ombra.

Ora, lo stesso insider, torna a parlare di questi accessori Huawei con nuovi dettagli in merito all'uscita. Probabilmente i piani del colosso cinese sono cambiati all'ultimo minuto, fatto sta che gli auricolari true wireless Huawei FreeBuds 5 dovrebbero essere lanciati in patria durante in mese di dicembre.

Il leaker non si sbilancia sul nome commerciare, ma afferma che le TWS vedranno la luce insieme ad un misterioso prodotto dal nome in codice Conan. L'insider usa il termine “fantascientifico” per definire questo prodotto, senza aggiungere altro e lasciando tutto all'immaginazione. Che si tratti di un nuovo indossabile stravagante sulla scia di Watch GT Cyber?

E per quanto riguarda Huawei Watch GT 4? Al momento tutto tace e non è da escludere che il lancio sia slittato direttamente ai primi mesi del 2023.

