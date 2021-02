I wearable sono ormai tra i dispositivi più apprezzati dagli utenti proprio per le loro proprietà di supporto. Ci sono brand quindi come Huawei che lavorano a soluzioni sempre più interessanti in questo campo, come la smartband del nuovo brevetto che ricorda molto la TalkBand B6 uscita qualche tempo fa: che sia la versione B7?

Huawei: la presunta TalkBand B7 ha un design simile alla precedente smartband ibrida

Guardando attentamente il design dell'indossabile presente nel brevetto di Huawei, esso lascia poco spazio all'immaginazione. Infatti, riprende le stesse linee della gamma TalkBand, quindi con display ad arco (o semplicemente curvo), ma a differenza del precedente non è presente un elettrodo di ricarica, quindi non è esclusa l'introduzione della ricarica wireless.

Al lato è presente un tasto funzione, così come gli altri due più piccoli simmetrici presenti anche sulla B6. Se qualcuno potesse avere ancora dubbi che si tratti della Huawei TalkBand B7, ricordiamo che Watch Fit ha un display più ampio ed il produttore non ha intenzione certo di restringere il pannello.

Insomma, tirando le somme, ci prepariamo all'arrivo di un nuovo interessante modello di smartband, che procede più spedito della gamma Huawei Band, ferma alla versione 4 Pro con una versione 5 lontana dall'essere individuata o comunque mostrata.

