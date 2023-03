Huawei MatePad 11 (2023) avrà uno schermo “fatto di carta”

Adesso è ufficiale: all'evento di presentazione della serie P60 e di Mate X3 non ci saranno soltanto smartphone ma anche tablet, e il protagonista sarà Huawei MatePad 11 (2023). L'esistenza del nuovo modello è stata confermata dalla compagnia stessa, che sul proprio profilo Weibo ha pubblicato un video teaser che ne anticipa le novità.

Huawei MatePad 11 (2023) sta arrivando, e avrà uno schermo innovativo

In base a quello che viene mostrato nel video, Huawei MatePad 11 (2023) farà da elemento di giunzione fra i tablet classici e prodotti più atipici come Huawei MatePad Paper. A differenza di quest'ultimo, avrà un display con una tecnologia simile a quella e-ink tipica degli e-reader, cioè uno schermo anti-riflesso che ricorda anche le smart TV The Wall prodotte da Samsung.

A qualsiasi angolazione lo si utilizzi, il tablet offre una visuale che ricorda l'effetto della carta, una funzionalità che dovrebbe favorirne l'utilizzo durante il disegno, per esempio, grazie alla compatibilità con il pennino. Non ci resta che attendere la presentazione ufficiale, che avverrà assieme a Huawei P60, Mate X3 ma anche a Watch Ultimate, la smartband TalkBand B7 e le cuffie FreeBuds 5.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il