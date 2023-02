Microsoft porta l’IA anche nel pacchetto Office con il progetto Conatus

Stando alle ultime indiscrezioni, Microsoft è pronta ad integrare una IA in stile ChatGPT anche nelle applicazione del pacchetto Office, con una demo prevista nelle prossime settimane. Anche le app come Word, PowerPoint ed Excel potranno sfruttare la potenza dei modelli di linguaggio per una migliore produttività.

IA integrata in Word, PowerPoint ed Excel, ma anche nella nuova app Conatus

Dopo aver portato ChatGPT in Bing e nella nuova versione del broser web Edge, Microsoft è pronta a compiere il passo successivo portando l'intelligenza artificiale anche nelle applicazioni di produttività che compongono il pacchetto Office. Nelle scorse settimane, Microsoft ha iniziato a testare l'IA nella ricerca di Outlook, ma sembra che sia già pronta una demo di Office con ChatGPT integrato.

In rete, inoltre, sono emerse anche le prime immagini di Microsoft Conatus, una nuova app che integrerà gli strumenti per la produttività in un unico spazio di lavoro affiancato da un'intelligenza artificiale contestuale. Al momento, tuttavia, non si conoscono ulteriori dettagli.

Nella corsa alle IA Microsoft non è sola nonostante il grande investimento in OpenAI: anche Google infatti sta preparando la controffensiva con Bard, la prima intelligenza artificiale che si appresta a sfidare l'enorme popolarità ottenuta di ChatGPT in questi mesi.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il