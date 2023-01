ChatGPT spaventa Google che corre ai ripari: in arrivo una IA nelle ricerche

Il successo di ChatGPT è oramai noto a tutti, anche alle grandi aziende tech che hanno accelerato il processo di integrazione delle intelligente artificiali nei propri prodotti. Google, in particolare, vede minacciato il dominio nel settore dei motori di ricerca proprio dall'avvento di questo nuovo bot, e per questo motivo è pronta a lanciare dei nuovi prodotti legati all'IA.

Google prepara MakerSuite: una pletora di prodotti IA per contrastare ChatGPT

ChatGPT non ha più bisogno di presentazioni: in breve tempo è diventato il bot più famoso del web con le sue capacità di risposta e risoluzione dei problemi. Google ha assistito alla rapida ascesa dell'IA sviluppata da OpenAI con attenzione, realizzando che il bot potrebbe imporsi come un vero e proprio competitor per le ricerche online.

Secondo le indiscrezioni riportate dal New York Times, l'attuale CEO di Google Sundar Pichai avrebbe dichiarato un “codice rosso“, tenendo dei meeting a proposito di ChatGPT addirittura con Larry Page e Sergey Brin, i due storici fondatori della compagnia. Il risultato sembrerebbe essere stato una revisione della strategia sulle IA, con un'accelerazione sullo sviluppo di un chatbot da integrare direttamente nei risultati di ricerca.

Oltre al bot in grado di offrire risposte più accurate, tra i prodotti a cui starebbe lavorando Google ci sarebbe anche una IA in grado di generare, modificare e ricostruire le immagini. Il futuro dell'azienda, quindi, sembra essere legata in particolar modo ad una suite si strumenti che prenderà il nome di MakerSuite, integrando tutti i nuovi prodotti legati alle intelligenze artificiali.

