Xiaomi Auto, nuove immagini: forte somiglianza con Tesla Model 3

Se una volta parlare di Xiaomi significa parlare di leak sul mondo smartphone e gadget vari, adesso c'è una nuova branca di rumors che riguarda anche la sua prima auto elettrica. C'è molta curiosità attorno a questo ambizioso progetto, con un'industria automobilistica finora popolato solamente da compagnie dedite esclusivamente a produrre veicoli. L'unica eccezione è Huawei ma soltanto in parte: al contrario, Xiaomi non realizzerà unicamente tecnologie al servizio di automobili altrui, ma si occuperà di costruire auto a proprio marchio dall'inizio alla fine. Ma come sarà fatta quest'auto EV targata Xiaomi?

Xiaomi MS11: compaiono nuove immagini della prima auto EV dell'azienda cinese

A rivelarcelo, almeno in parte, sono le nuove immagini pubblicate dal media cinese CNMO, in cui viene rivelata la parte frontale di quella che viene denominata Xiaomi MS11; non sappiamo se questo sarà effettivamente il nome della prima auto Xiaomi, dato che in precedenza è stata indicata con nome in codice “Modena” e “Le Mans“, visto che di modelli ce ne sarebbero due. Dubbi sul nome a parte, queste immagini CAD richiamano le linee in stile Tesla, in particolare modelli come Model 3 e Model Y, con il telaio della parte frontale che si chiude verso l'esterno molto similarmente allo stile Tesla, per quanto con una sezione più ampia per la griglia della calandra.

Non è la prima volta che l'auto Xiaomi si fa vedere in anteprima, anche con Lei Jun a bordo e con foto del modello sportivo, oltre ai video di dimostrazione del suo sistema di guida autonomo, per un'auto in grado persino di parcheggiarsi da sola.

