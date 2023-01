POCO X5 Pro e iQOO Neo 7 Global: trapelano i prezzi prima del lancio

Il primo trimestre dell'anno poterà con sé grandi novità per gli appassionati internazionali di Xiaomi e vivo. Entro fine mese è atteso il debutto Global sia di iQOO Neo 7 che del nuovo POCO X5 Pro: un nuovo leak anticipa quella che potrebbe essere la fascia di prezzo di entrambi gli smartphone.

POCO X5 Pro e iQOO Neo 7 in versione Global: ecco quanto potrebbero costare

Il nuovo iQOO Neo 7 ha già una data di presentazione Global: il debutto fuori dalla Cina (per ora solo in India) è previsto il prossimo 16 febbraio. Le specifiche non dovrebbero ricalcare quelle della controparte cinese: il modello Global dovrebbe essere un rifacimento di iQOO Neo 7 SE e NON di Neo 7 China. Come riportato anche dallo stesso insider Yogesh Brar avremo quindi uno schermo AMOLED a 120 Hz, il Dimensity 8200 di MediaTek, un sensore principale da 64 MP ed una batteria capiente, da 5.000 mAh.

Il prezzo del dispositivo sarebbe compreso tra i 317€ e i 340€ al cambio (ossia tra le 28.000 e le 30.000 rupie indiane).

Two popular devices launching soon



✓ iQOO Neo 7

– 120Hz AMOLED

– MediaTek Dimensity 8200

– 64MP cam

– 5,000mAh cell



Starting: ₹28-30k



✓ POCO X5 Pro

– 120Hz AMOLED

– Qualcomm Snapdragon 778G

– 108MP cam

– 5,000mAh cell



Starting: ₹23-25k



Which device are you excited for? — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) January 17, 2023

Per quanto riguarda invece POCO X5 Pro, il leaker parla di un prezzo di partenza compreso tra i 260€ e i 283€ al cambio, ossia tra le 23.000 e le 25.000 rupie. Ovviamente resta da vedere quale sarà la cifra per l'Europa: il precedessore ha debuttato in Italia a partire da 239.9€. In questo caso ci aspettiamo un aumento del prezzo, probabilmente superiore ai 300€ come base di partenza.

Le specifiche riportate ricalcano quanto trapelato finora: per scoprire tutte le indiscrezioni dedicate al nuovo POCO in arrivo, date un'occhiata anche al nostro approfondimento.

