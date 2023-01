Apple occhiali AR: lancio sospeso, si punta a un visore più economico

Il lancio degli occhiali AR di Apple sembra sia stato addirittura sospeso! Non sappiamo cosa stia succedendo negli uffici di Cupertino, ma qualcosa è sicuro: chi sperava di poter mettere le mani sugli occhiali per la realtà aumentata di Apple nei prossimi mesi, dovrà abbandonare questa idea. Adesso, il colosso tecnologico starebbe puntando su un altro prodotto: un visore per la realtà mista più economico.

Apple ha sospeso il lancio degli occhiali AR? Al suo posto, un modello più economico

Ahi, che confusione! Apple sembra aver cambiato nuovamente le carte in tavola per quel che concerne il lancio dei suoi primi occhiali per la realtà aumentata. A diffondere la notizia è, ancora una volta, il giornalista Mark Gurman di Bloomberg, una fonte che possiamo ritenere molto affidabile e che nel corso degli anni abbiamo avuto modo di apprezzare per la sua attendibilità.

Ricordate quando vi abbiamo detto che il lancio di Apple Reality Pro sarebbe (probabilmente) avvenuto in primavera? Bene, a quanto pare possiamo ancora sperare in un lancio a breve di questo dispositivo, ma per quel che riguarda gli occhiali AR (prodotto diverso dal visore AR/VR di cui prima) il debutto sarebbe stato posticipato.

Secondo i piani di Apple, infatti, gli occhiali avrebbero visto la luce solo in un secondo momento e – soprattutto – solo dopo il debutto del visore AR/VR. Inizialmente si ipotizzava come finestra di lancio il 2025, ma adesso, stando a quanto riferito da Gurman, il lancio è stato posticipato a… non si sa quando. Il progetto sembra sia stato momentaneamente sospeso e non è ancora chiaro – effettivamente – il colosso di Cupertino possa tornare a metterci mano. Semmai dovesse tornarci, eh.

Dall'altra parte, Gurman afferma che Apple ha puntato su di una nuova strategia e punta adesso a lanciare un secondo visore per la Realtà Mista più economico. Sappiamo, infatti, che il visore Reality Pro avrà un prezzo di listino molto alto, con cifre che potrebbero superare anche i 3.000$. Dall'altra parte, il nuovo presunto visore potrebbe avere un prezzo di circa 1.500$ e così competere con prodotti quali il Quest Pro di Meta e il Vive XR Elite di HTC. Il nuovo visore “economico” di Apple potrebbe debuttare già nel 2024, ma al momento è meglio prendere il tutto con le pinze.

