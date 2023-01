MIUI 15 potrebbe avere una gradita novità nella lock screen

Si sa, se la MIUI è una delle interfacce Android più gradite al mondo è anche per le sue molteplici opzioni di personalizzazione, grafiche e funzionali. Tuttavia, ogni UI ha qualcosa che le altre non hanno, e anche quella sviluppata da Xiaomi ha delle mancanze che invece ritroviamo sulla concorrenza. Per esempio la personalizzazione della lock screen, o schermata di blocco che dir si voglia, che con l'avvento di Android 13 sta diventando una funzionalità nativa del sistema operativo Google e che quindi potremmo presto vedere anche sugli smartphone Xiaomi, Redmi e POCO.

Xiaomi potrebbe aggiungere la personalizzazione della lock screen con MIUI 15

So, here's a fun one. Nothing OS 1.5.1 (Android 13 Beta 2) contains various fun features… Including the ability to customize the lockscreen shortcuts!



Google started working on it in their latest beta (QPR2). But Nothing implemented it themselves 🙂 pic.twitter.com/yWj4G0jDiw — Dylan Roussel (@evowizz) January 13, 2023

Da quando Google ha rilasciato la QRP2 (Quarterly Platform Release) di Android 13, chi l'ha testata con mano ha scoperto l'aggiunta della possibilità di modificare le due scorciatoie presenti nella parte bassa della lock screen. Su interfacce come la One UI di Samsung questa opzione è già presente, mentre altri brand come Nothing la stanno aggiungendo proprio in occasione del rilascio di Android 13. In questo modo, per esempio, le scorciatoie possono essere utilizzate a schermo bloccato per richiamare funzioni come chiamate, fotocamera, torcia, Google Wallet, dispositivi domotici e così via: tutto sta agli sviluppatori e al modo in cui le implementano.

Per il momento, la MIUI 14 di Xiaomi non permette la personalizzazione delle scorciatoie, ma se Google l'aggiungesse nativamente in Android 13 le probabilità di ritrovarla all'interno delle prossime versioni, magari già con MIUI 15 o quello che sarà, sono decisamente più alte.

