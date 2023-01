Realme GT 2 Pro scende a 527€ su Amazon: nuovo minimo per un top imperdibile!

Lanciato in Europa e in Italia in occasione del MWC 2022, Realme GT 2 Pro è il nuovo flagship che non si fa mancare niente, un terminale stiloso e completo disponibile all'acquisto ad un prezzo davvero niente male: ecco come risparmiare grazie all'offerta al minimo storico direttamente dallo store Amazon e nella configurazione da 8/128 GB!

Aggiornamento 18/01: ancora un nuovo minimo per Realme GT 2 Pro nella versione da 8/128 GB. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

Realme GT 2 Pro 8/128 GB è disponibile su Amazon in offerta al minimo storico

Realizzato in materiali green e caratterizzato da una cover con texture in stile “carta” (ad opera dell'artista Fukusawa), Realme GT 2 Pro è l'ultimo top del brand cinese, equipaggiato con lo Snapdragon 8 Gen 1 e dotato di un display AMOLED E4 da 6.7″ altamente performante. Si tratta di uno schermo LTPO 2.0, Quad HD+, con refresh rate a 120 Hz e profondità colore a 10 bit.

Non manca poi un comparto fotografico al top (50 + 50 + 2 MP con IMX766, OIS, grandangolo da 150° e lente a microscopio 40X), una batteria capiente da 5.000 mAh ed una super ricarica da 65W. Volete saperne di più sul nuovo top di gamma di Realme? Allora date un'occhiata alla nostra recensione completa del flagship per tutte le tasche!

Il Realme GT 2 Pro è disponibile all'acquisto su Amazon, con spedizione rapida gratuita e in offerta al minimo storico nella versione da 8/128 GB. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock!

Siete ancora affamati di sconti in salsa Realme (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le promo in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato alle migliori offerte del web, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

