Amazfit T-Rex Pro: lo smartwatch amato dagli sportivi scende ad 89€

Se siete amanti degli sport estremi e avete bisogno di uno smartwatch all’altezza delle vostre attività fisiche, abbiamo il prodotto che fa al caso vostro. Stiamo parlando di Amazfit T-Rex Pro, un dispositivo di qualità che attualmente si trova al prezzo più basso di sempre su Amazon. Scopriamo insieme tutte le sue caratteristiche principali.

Amazfit T-Rex Pro è uno smartwatch rugged realizzato in alluminio, vetro temperato e materiale polimerico ad alta resistenza. Completo di certificazione militare MIL-STD-810G, lo smartwatch è resistente a graffi, temperature estreme, umidità e acqua salata, oltre ad arrivare fino a 100 metri di profondità in acqua.

Il display invece è un AMOLED da 1.3’’ mentre lato connettività sono presenti il GPS ed il Bluetooth 5.0 BLE. Abbiamo il rilevamento del battito cardiaco, il monitoraggio SpO2, giroscopio e accelerometro a 3 assi, barometro e sensore geomagnetico. È anche in grado di misurare il sonno, analizzando tutte le diverse fasi, anche quando viene interrotto, e supporta più di 100 modalità sportive.

Amazfit T-Rex Pro presenta prestazioni davvero elevate (potete leggere la nostra recensione dettagliata per saperne di più) e si trova su Amazon, con spedizione Prime, ad un prezzo davvero basso: 89.9€ invece di 169€. Per ottenere lo sconto è necessario cliccare su “Applica Coupon 30€” presente nella pagina del prodotto, subito sotto al prezzo.

