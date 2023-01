Fotocamere “a tutto tondo”: ecco il nuovo trend dei camera phone

In un mondo in cui è impossibile distinguere uno smartphone dalla parte frontale, l'estetica posteriore diventa fondamentale per dare carattere e originalità a un prodotto. Se Apple decide di creare un elemento controverso come l'Isola Dinamica è anche per distinguersi in maniera sostanziale dalla concorrenza. Ma che si parli di iPhone o Android, l'obiettivo è avere uno schermo dove fotocamera e sensori siano completamente celati sotto al display, pertanto l'attenzione rimane tutta per il retro. E quando il modello in questione è un camera phone, vien da sé che l'estetica della fotocamera sia molto importante, dato che dovrà far capire al pubblico che guarda le vetrine che quel prodotto punta molto sulla qualità fotografica.

Smartphone e fotocamere circolari: cosa aspettarci dai prossimi camera phone

Nel corso degli anni, l'evoluzione tecnologica ha influenzato e obbligato il modo in cui i produttori realizzano esteticamente i propri smartphone. Se si parla di camera phone, adottare sensori e lenti di ultima generazione significa utilizzare componenti hardware che richiedono molto spazio all'interno della scocca. Siamo quindi passati da telefoni in cui la fotocamera era un semplice cerchio sul retro a telefoni in cui il modulo fotografico occupa quasi metà della scocca posteriore. E quando un elemento è così ingombrante, bisogna “impiattarlo” in un modo in cui non disturbi l'occhio e possibilmente diventi un elemento di abbellimento.

Sotto questo punto di vista, sembra proprio che il nuovo trend delle fotocamere su smartphone sia quello di integrarle all'interno di un modulo circolare. Durante lo scorso anno lo abbiamo visto fare su Xiaomi 12S Ultra e Huawei Mate 50 Pro, seguiti più recentemente da vivo X90 Pro+ e OnePlus 11, mentre all'orizzonte si intravedono i prossimi Honor Magic 5 Pro e OPPO Find X6 Pro.

Non è sicuramente la prima volta che vediamo smartphone con fotocamere del genere: nel 2019 c'era la serie Huawei Mate 30, nel 2021 quella Honor Magic 3 e nel 2022 vivo X80 Pro e OnePlus 10 Pro, ma con il 2023 sembra che avremo una certa omogeneità fra tutti i brand coinvolti. Allo stesso tempo, brand come Samsung ed Apple dovrebbero invece mantenere un distacco estetico, che si parli di Galaxy S23 Ultra o iPhone 15 Ultra. A tal proposito, vi invito a leggere questo approfondimento dedicato alle innovazioni previste per il 2023.

