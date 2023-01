Il nuovo thermos Xiaomi è più capiente, facile da maneggiare e costa poco

La compagnia di Lei Jun ha lanciato un nuovo thermos, che va ad arricchire la sua nutrita schiera di accessori. Xiaomi Mijia Insulated Pot è una soluzione economica ma di grandi dimensioni, perfetta per tutta la famiglia: andiamo a scoprire caratteristiche e prezzo dell'ultimo thermos della compagnia cinese.

Xiaomi Mijia Insulated Pot: caratteristiche e prezzo del nuovo thermos del brand

In termin di design, Xiaomi Midi Insulated Pot si presenta con il solito stile a cui ci ha abituato il brand. Abbiamo un design minimale e pulito ed un'unica colorazione bianca. Rispetto a soluzioni portatili, in questo caso ci troviamo alle prese con un thermos più grande rispetto agli ultimi modelli; la capienza è di 1.8 litri ed è presente anche un pratico manico per impugnare il prodotto in modo comodo e senza sforzo.

L'interno è rivestito di uno stato di acciaio inossidabile 316L mentre la parte superiore presenta un'apertura da 71 mm di diametro, con un coperchio con chiusura di sicurezza. Il liquido contenuto all'interno del thermos può essere versato tramite un beccuccio.

Secondo quanto rivelato dalla compagnia cinese, il thermos è in grado di mantenere i liquidi caldi ad una temperatura di 75° e quelli freddi fino a 9°, in entrambi i casi per un massimo di 6 ore.

Il nuovo thermos Xiaomi Mijia Insulated Pot ha debuttato su YouPin al prezzo di circa 18€ al cambio attuale, ossia 129 yuan, al momento per il solo mercato cinese.

