Caffè caldo fino a 6 ore con il nuovo Xiaomi Mijia Thermos Pocket

Xiaomi ha lanciato in Cina un nuovo Thermos del brand Mijia che per l'occasione arriva in una speciale Pocket Edition, in grado di mantenere le bevande calde per diverse ore, senza alcuna perdita di temperatura.

Bevande calde fino a 6 ore grazie al Thermos Pocket Edition di Xiaomi Mijia

Xiaomi Mijia Thermos Cup Pocket Edition è dotato di una camera in acciaio in ossidabile da 350 millilitri in grado di tenere calde (58°) le bevande fino a 6 ore, sfruttando lo stesso materiale per mantenere intatta anche la temperatura dei liquidi freddi.

Con un peso di soli 170 grammi, il thermos è disponibile con copertura in plastica morbida e piacevole al tatto, in quattro diverse colorazioni: smoked apricot powder, water moon green, minimalist white, ed elegant black.

Questo particolare thermos è dotato anche di infusore per il thé, integrato direttamente nella camera in acciaio inossidabile e facilmente rimovibile per la pulizia dell'intero prodotto. Grazie al design compatto, è perfetto per essere infilato in borsa o nello zaino.

Xiaomi Mijia Thermos Cup Pocket Edition è disponibile in Cina al prezzo promozionale per il lancio di circa 8€ (49 yuan). In seguito, il prezzo tornerà a salire a circa 9€ (59 yuan).

