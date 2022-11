Le cuffie open ear Tronsmart Space S1 sono perfette per lo sport, a soli 14€!

Se avete bisogno di un paio di cuffie che durante le attività sportive non diano fastidio o cadano in continuazione, le Tronsmart Space S1 con design open ear sono esattamente quello che fa per voi! Grazie ad un codice sconto potete portarle a casa ad un prezzo davvero conveniente.

Le cuffie Tronsmart Space S1 costano solo 14€ con questo codice sconto

Tronsmart Space S1 sono cuffie open ear a forma di archetto che avvolgono la testa senza però che gli auricolari vengano inseriti nelle orecchie, ma solamente appoggiati al canale uditivo.

Le cuffie sono dotate di Bluetooth 5.3 e driver da 16 millimetri, con una batteria da 250 mAh che garantisce circa 16 ore di riproduzione audio ad un volume non superiore al 60%. Queste cuffie possono essere caricate completamente in un'ora e mezza.

Grazie alla certificazione IPX5, le Space S1 possono essere utilizzate anche sotto la pioggia grazie alla grande resistenza all'acqua. Il microfono integrato, inoltre, permette di effettuare anche chiamate ed inviare messaggi vocali.

Le cuffie Open Ear Tronsmart Space S1 sono disponibili sul Geekbuying al prezzo di 14€, grazie al codice sconto che trovate qui in basso. La spedizione, dalla Cina, è gratuita.

