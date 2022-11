WhatsApp ora permette di inviare un messaggio a sé stessi: ecco come

Dopo i primi test in versione beta ecco che un'ennesima funzionalità importante arriva anche sull'app di messaggistica di Meta. WhatsApp ha introdotto nel canale stabile l'opzione “Inviati un messaggio”, utile per vari utilizzi: ecco come funziona e come fare per inviare in messaggio a sé stessi, in una manciata di passi!

Come inviare un messaggio a sé stessi su WhatsApp: tutto sulla nuova funzionalità “Inviati un messaggio”

Ma possibilità di messaggiare con sé stessi funziona in modo egregio come promemoria, per prendere appunti veloci al volo oppure come archivio personale di informazioni, media e link a pagine web. Si tratta di una vera e propria chat presente all'interno dell'elenco delle conversazioni su WhatsApp ed ora è finalmente arrivata in versione stabile su Android e iOS.

La feature di WhatsApp arriva con il nome di “Inviati un messaggio” e per utilizzarla basta seguire pochi semplici passi (per quanto riguarda la prima volta che la si attiva).

Come inviare un messaggio a sé stessi su WhatsApp Clicca sull'icona in basso a destra Apri l'elenco dei contatti su WhatsApp semplicemente cliccando sull'icona presente in basso a destra, quella per creare un nuovo messaggio. Clicca sul tuo contatto L'elenco dei contatti WA ora è capeggiato dal tuo stesso profilo e basta cliccare per aprire una finestra di chat. Invitati un messaggio Una volta aperta la finestra di chat con te stesso, inviati un messaggio.

In questo modo nell'elenco delle chat comparirà anche il vostro nome: è anche possibile fissare in alto questa finestra di chat, in modo da averla sempre a disposizione in ogni momento.

Al momento la funzione è in rilascio per tutti gli utenti. Assicuratevi di avere l'ultima versione di WhatsApp installata a bordo del vostro smartphone (Download Android & iOS); se questa novità non dovesse comparire subito arriverà nei prossimi giorni, quindi non disperate!

Siete interessati a scoprire altre chicche dedicate all'app di messaggistica, eccovi una pratica guida su come nascondere sia WhatsApp che Telegram con l'impronta digitale.

