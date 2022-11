Il Black Friday di AliExpress non è ancora terminato: prova i Coupon Last Call!

L'evento dedicato al Black Friday è terminato ma ci sono ancora un paio di occasioni per risparmiare: su AliExpress sono attivi i Coupon Last Call su tantissimi prodotti tech. Ci sono ancora poche ore di tempo per gli acquisti dedicati al venerdì nero, quindi affrettati ora!

Black Friday AliExpress: ultime ore di offerte grazie ai Coupon Last Call

I Coupon Last Call di AliExpress sono l'ultima occasione per risparmiare sulle offerte del Black Friday. L'evento principale è terminato ma questi codici sono ancora attivi, almeno fino alle ore 9:00 del 30 novembre. Si tratta di prodotti selezionati ma tra questi ci sono alcuni accessori tech niente male: indossabili Amazfit, aspirapolvere Tineco, il gamepad per smartphone GameSir X2, auricolari TWS Anker e tanto altro ancora!

Ecco i coupon da utilizzate per i tuoi ultimi acquisti: ogni codice permette di risparmiare a fronte di una spesa minima.

Sconto di $12 Per ordini Superiori ai $60 Coupon: BFITEM12



Sconto di $24 Per ordini Superiori ai $120 Coupon: BFITEM24



I Coupon Last Call di AliExpress sono validi solo su una selezione di prodotti presente nella pagina dedicata; tuttavia ti consigliamo di provare i codici sconto anche su altri prodotti dato che potrebbero funzionale (ma non è garantito, fate un tentativo). Non dimenticate di utilizzare i coupon BFITEM12 oppure BFITEM24!

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle migliori offerte di AliExpress? Allora eccoti tutte le occasioni in tempo reale, ma per non perdere nemmeno uno sconto iscriviti al nostro canale Telegram dedicato allo store!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il