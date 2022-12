Realme 10 Pro e 10 Pro+ Global: unboxing svela tutto prima del lancio

Nel corso delle settimane passate abbiamo assistito al debutto della nuova serie Number di Realme al completo. Abbiamo conosciuto il modello base 4G (lanciato anche in Italia), il fratello “di mezzo” con supporto al 5G e i due maggiori Pro. Quattro dispositivi – al momento – ed un evento Global che vedrà protagonisti proprio i fratelloni. Tuttavia Realme 10 Pro+ Global potrebbe rivelare delle sorprese, secondo quanto trapelato nelle scorse ore!

Aggiornamento 06/12: un nuovo unboxing mostra le caratteristiche di entrambi i dispositivo della serie 10 Pro in arrivo. Trovate tutte le novità direttamente all'interno dell'articolo.

Realme 10 Pro+: la versione Global avrà un chipset “peggiore” rispetto a quello China

L'evento di lancio di Realme 10 Pro e 10 Pro+ in versione Global è fissato per il prossimo 8 dicembre. Intanto il maggiore dei due è stato avvistato in un video unboxing (che trovate qui sotto): la clip conferma la presenza di uno schermo curvo a 120 Hz, della fotocamera da 108 MP e della batteria da 5.000 mAh con ricarica da 67W.

Tuttavia quello che colpisce è il chipset che troveremo a bordo di Realme 10 Pro+ Global: si tratta infatti del Dimensity 920 di MediaTek (6 nm, Cortex-A78 a 2.5 GHz). La versione cinese – lanciata di recente – ha debuttato in patria con il Dimensity 1080 (6 nm, Cortex-A78 a 2.5 GHz).

Le differenze tra i due processori sono minime (hanno anche la stessa GPU) ma resta il fatto il Dimensity 920 è lo stesso SoC visto a bordo di Realme 9 Pro+. Probabilmente non ci saranno grandi migliorie in termini di prestazioni rispetto alla generazione passata. Stranamente, l'azienda ha confermato che la versione indiana, invece, avrà il Dimensity 1080.

Nuove conferme su Realme 10 Pro e 10 Pro+ in versione Global | Aggiornamento 06/12

Il primissimo unboxing dedicato al modello Pro+ Global ha svelato una piccola differenza tra la versione cinese e quella internazionale. Ora, un nuovo leak svela tutto su entrambi i dispositivi in arrivo: manca poco ormai, dato che l'evento è fissato per l'8 dicembre.

Ma quali saranno le differenze tra Realme 10 Pro Global e quello cinese? Per fortuna sembra che non siano state apportate modifiche. Ritroveremo uno schermo IPS da 6.72″ Full HD+ a 120 Hz, lo Snapdragon 695 5G, 8/12 GB di RAM e 256 GB di storage (espandibile tramite microSD). La batteria è un'unità da 5.000 mAh con ricarica da 33W mentre lato fotografico abbiamo un doppio modulo da 108 + 2 MP. Immancabile Android 13, tramite Realme UI 4.

Per quanto riguarda Realme 10 Pro+ Global abbiamo l'unica differenza già individuata in precedenza, ossia il Dimensity 920. Il resto delle caratteristiche è invariato rispetto al modello cinese: schermo OLED da 6.7″ Full HD+ a 120 Hz, 5.000 mAh di batteria, ricarica da 67W ed una tripla camera da 108 + 8 + 2 MP.

Tuttavia è necessaria una precisazione: la divisione indiana ha confermato in via ufficiale che la variante Pro+ sarà mossa dal Dimensity 1080 (il medesimo SoC vista sul device cinese). A questo punto è lecito ipotizzare la presenza di due versioni di Realme 10 Pro+ Global, in base al mercato: alcuni paesi riceveranno quella con il Dimensity 920 ed altri il recente 1080.

Il mercato Global (e l'Italia) ha visto l'uscita di Realme 10 4G, protagonista anche della nostra recensione. Se volete saperne di più sull'intera serie (prima del lancio internazionale dei fratelli Pro), date un'occhiata al nostro approfondimento!

